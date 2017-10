Incendi en un supermercat de Vall-llobrega a tocar l'autovia C-31

Incendi en un supermercat de Vall-llobrega que està a tocar l'autovia C-31. No s'han hagut de lamentar ferits.

El succés s'ha desencadenat pels volts de dos quarts de dotze de la nit i s'han mobilitzat sis vehicles dels Bombers.

El foc ha començat a l'habitació d'uns 10 metres quadrats on hi ha el quadre elèctric i s'hi emmagatzema material divers.

El fort fum que s'ha desencadenat de l'incendi ha provocat que es filtrés a través del fals sostre del supermercat i aquest s'ha desplaçat fins al magatzem.

Els Bombers han hagut de fer tasques de ventilació i a més, segons fonts del cos d'extinció d'incendis, a causa del foc també s'ha trencat una canonada d'aigua. I com a conseqüència, s'ha tallat l'aigua i l'electricitat al supermercat.

Sortosament en el moment dels fets no hi havia ningú al supermercat i no s'han hagut de lamentar ferits ni fer cap tipus de desallotjament.