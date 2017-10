Palafrugell rescindeix el contracte del concessionari dels aparcaments

La junta de govern local de l'Ajuntament de Palafrugell ha pres la decisió de rescindir el contracte de la concessió de gestió dels aparcaments municipals del Casal Popular i el de Torres Jonama de Palafrugell i el del carrer Chopieta de Calella. El motiu, ha exposat el primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica Albert Gómez (PDeCAT), és l'incompliment per part de l'empresa adjudicatària del servei de facilitar la documentació necessària per poder calcular el cànon que se li aplica per l'explotació d'aquests aparcaments. Gómez ha afegit que l'empresa que gestiona els aparcaments, Aparcaments Costa Brava SL, ho seguirà fent fins que es completi la rescissió del contracte. Aquesta decisió obligarà l'Ajuntament a convocar un nou concurs de gestió dels aparcaments, el qual incorporarà el que la corporació ha projectat a Llafranc, ha exposat Albert Gómez. L'Ajuntament ha destinat poc més d'un milió d'euros a la construcció d'aquest aparcament, que tindrà tres plantes i un total de 143 places.

Albert Gómez ha valorat positivament que la gestió de l'aparcament de Llafranc es pugui incloure en el nou concurs de gestió ja que el farà més atractiu. En aquest sentit, ha concretat que l'aparcament de Calella és el que ofereix un millor rendiment –malgrat que només s'obre en l'època estival–, una rendibilitat que es pot multiplicar amb l'obertura del de Llafranc.

Els motius perquè l'Ajuntament de Palafrugell emprengui la resolució del contracte amb Aparcaments Costa Brava SL és que la corporació no ha rebut tota la documentació que li requeria. Gómez ha explicat que el cànon de la concessió es calcula en funció del benefici industrial del concessionari. Aquesta documentació havia de ser posada en mans de l'auditoria que fa l'Ajuntament del servei per saber les dades econòmiques reals i, d'aquí, calcular el cànon. Però com que la informació facilitada pel concessionari no es considera suficient, es tracta d'un incompliment del contracte, el qual es decideix rescindir. A més, l'Ajuntament s'incauta de la garantia de 4.116,43 euros dipositada pel concessionari i li liquidarà 1.815 euros per la realització de l'auditoria (Gómez ha concretat que el plec de clàusules del concurs ja estableix que els concessionaris paguen l'auditoria).