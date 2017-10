Cinc pobles de l´Empordanet editen el primer catàleg conjunt d´empreses artesanes

La Sala Municipal de Corçà va acollir ahir l'acte de presentació del primer catàleg conjunt d'empreses artesanes de cinc municipis de l'Empordanet –La Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret– adreçat a un públic professional de diferents sectors (hostaleria, decoració, distribuïdors...) amb l'objectiu que contribueixi a generar negoci i posi en valor l'artesania com a element d'atractivitat i diferenciador del territori.

L'alcaldessa de Corçà, Carme Güell, va donar la benvinguda als assistents en nom dels cinc municipis que formen part del Pla estratègic de desenvolupament econòmic local. Precisament, és a partir d'aquest pla que sorgeix la iniciativa de fer visibles les empreses artesanes d'aquests pobles per tal de multiplicar les oportunitats de venda obrint-se a nous públics i consolidar el sector de l'artesania, amb la ceràmica com a eix central, com a factor que singularitza el territori.

Aquest catàleg és el resultat d'un treball previ d'identificació i cohesió del sector fomentant el treball en xarxa. Hi ha una aposta clara per part dels ajuntaments, que estan duent polítiques municipals, per tal de fomentar i impulsar l'artesania del territori en totes les seves vessants.

El catàleg recull un directori de 32 empreses artesanes, que inclouen 45 artesans d'arts i oficis acreditats dels cinc municipis, classificat segons el repertori de famílies d'oficis artesans del Consorci d'Artesania, Comerç i Moda de la Generalitat de Catalunya. El catàleg està disponible en quatre idiomes –català, castellà, anglès i francès–, en format digital i també imprès per ser distribuït en aquelles accions dirigides a públic professional organitzades i/o on participin els cinc municipis. Aquesta edició ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

El Cap de l'Àrea d'Artesania de la Generalitat de Catalunya, Xavier Villas, va ser l'encarregat de tancar l'acte. Villas va explicar que aquest catàleg és una eina per consolidar, en els diferents àmbits, el sector de l'artesania millorant la seva competitivitat i valoritzant la cultura artesanal i tradicional del territori, entesa com a una activitat econòmica. I va concloure que aquesta iniciativa és un salt qualitatiu en el sector artesà de la zona perquè demostra que col·laborant conjuntament entre artesans, cinc municipis i vàries administracions es pot fer conèixer l'artesania al món.