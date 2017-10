Els Mossos multen amb 601 euros la portaveu de la PAH Girona-Salt, Marta Afuera

Els Mossos d'Esquadra han sancionat amb 601 euros la portaveu de la PAH Girona Salt, Marta Afuera, per, «presumptament», negar-se a identificar-se i entorpir les tasques dels agents el 24 de novembre passat a Sant Feliu de Guíxols, concretament, al carrer Jacint Verdaguer número 30, on hi ha una casa ocupada de l'herència dels Anlló. Afuera ha presentat aquesta setmana al·legacions a la sanció a la Delegació de la Generalitat a Girona, en les quals, a part de negar les acusacions dels Mossos, critica l'ús que la policia catalana fa de la Llei Mordassa –Llei Orgànica 4/2015, de 30 març, de protecció de la seguretat ciutadana, aprovada amb els únics vots del PP–: «Sabem de diversos casos on l'aplicació de la Llei Mordassa s'està duent a terme per part dels Mossos d'Esquadra contra activistes pels drets socials que actuen de forma completament pacífica, cosa que ens sembla d'una enorme gravetat».

Quant als fets que li atribueixen els agents que van ser presents a l'actuació de Sant Feliu –«la denunciada, durant tota l'actuació, es va negar a identificar-se i va entorpir les tasques policials»–, Afuera els nega –«no tindria cap sentit que ho fes en aquell moment perquè he estat identificada en nombroses accions durant els darrers set anys que fa que formo part de la PAH»–. Així, acusa els agents de mentir i demana que s'obrin actuacions administratives i penals contra ells per presumptes delictes de falsedat documental i de falsa denúncia.