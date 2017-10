Sant Feliu suspèn el concurs de redacció del projecte del Museu Thyssen

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès el concurs de redacció del projecte del futur Museu Thyssen de la ciutat. L'alcalde, Carles Motas, ha acordat desistir del procés a través d'un decret d'Alcaldia després que l'Ajuntament hagi acceptat les al·legacions que va presentar la representació gironina del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, ha manifestat que aquesta suspensió pot provocar un retard en el procés de contractació d'un mes o un mes i mig ja que haurà de canviar respecte del que havian plantejat inicialment i reiniciar-lo.

L'al·legació estimada que va presentar el Col·legi d'Arquitectes, ha explicat Saballs, fa referència al fet que aquest estiu hi va haver una modificació legislativa sobre la contractació de serveis per a la redacció de projectes urbanístics. El regidor ha exposat que la modificació estableix que els concursos per a la redacció de projectes urbanístics han de tenir, ara, dos passos: el primer, i obert a tothom, és una selecció inicial de cinc equips en funció dels seus mèrits –és una «selecció objectiva», ha precisat Saballs–; en el segon pas, els cinc equips escollits presentaran les seves propostes i en sortirà el que rebrà l'encàrrec de l'Ajuntament.

El màxim responsable ganxó d'Urbanisme ha manifestat que en breu es publicarà de nou la licitació de la redacció del projecte del futur Thyssen ja que les bases seran, bàsicament, les mateixes que ja hi havia –amb la incorporació de les modificacions que recull la modificació legislativa–.

L'Ajuntament ganxó va treure a concurs –ara suspès– la redacció del projecte aquest 9 d'octubre. L'import de licitació de la redacció del projecte és de 121.000 euros (amb l'IVA) i estableix un termini de vuit mesos per entregar-se.