Incendi a dins d'una sitja de blat a Albons

Incendi ahir a l'interior d'una sitja de blat d'una empresa d'Albons que es troba a tocar de la C-31 en sentit Torroella de Montgrí. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís pels volts de dos quarts d'onze del matí que sortia molt de fum d'una màquina assecadora situada en una sitja i fins al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions de Bombers.

Els efectius d'extinció d'incendis van remullar l'interior i remenar el blat per tal de veure si hi havia algun tipus de foc a l'interior de la sitja. Van comprovar que no hi havia cap flama i van seguir remullant l'espai per evitar que surtis més fum. A la zona s'hi va quedar una dotació de Bombers, que van treballar a la sitja fins a quarts d'una.