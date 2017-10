El Tribunal Superior de Justícia tomba la macroplanta de residus de Forallac

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tombat la instal·lació de la macroplanta de tractament de residus que es volia aixecar en un paratge de Forallac.

L'alt tribunal ha desestimat el recurs interposat per l'empresa Servitransfer SL -que ara gestiona una deixalleria en aquesta zona- i ha avalat la decisió de la Generalitat, que va denegar-li la llicència ambiental.

El projecte preveia aixecar fins a cinc naus de formigó de 8 metres cadascuna, amb una superfície de 5.000 metres quadrats. La intenció de l'empresa era arribar a tractar fins a 123.000 tones de deixalles cada any (és a dir, 815 diàries). A les instal·lacions s'hi triarien, s'hi compactarien i s'hi triturarien residus com: vehicles que es desballestarien, metalls, olis industrials i residus sanitaris, entre altres. A més, també es va preveure completar el complex amb una incineradora.

Tot i que al 2012 l'Ajuntament de Forallac va aprovar inicialment el projecte, el Departament de Territori i Sostenibilitat li va donar cop de porta. Primer va ser Urbanisme qui el va tombar; i després, la Direcció Generalitat de Qualitat Ambiental, que el setembre del 2013 li va denegar la llicència.

Precisament, la sentència que ara ha emès el TSJC gira al voltant d'aquest darrer document. La promotora de la macroplanta, Servitransfer SL, va interposar un recurs davant l'alt tribunal contra la decisió de la Generalitat, demanant-li que «l'anul·lés i la deixés sense efecte».

La resolució del TSJC, però, tomba el recurs de l'empresa i, de retruc, la instal·lació de la macroplanta de residus. D'entrada, la sentència ja subratlla que és «inviable» aixecar el complex en aquest paratge, perquè el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPG) el qualifica com a «sòl de protecció especial».

Però això no és tot. L'alt tribunal català també subratlla que el motiu que al·legava l'empresa –ser propietària dels terrenys- no té raó de ser per instal·lar-hi la macroplanta.

A més, la sentència del TSJC també critica que Servitransfer SL no tingués en compte altres alternatives; en concret, fer el complex de tractament de residus als polígons de Forallac o al de l'Aigüeta (a la Bisbal d'Empordà). La resolució de l'alt tribunal, doncs, desestima el recurs interposat per Servitransfer SL i confirma la decisió de la Generalitat de denegar la llicència ambiental del projecte. Per últim, la sentència del TSJC obliga l'empresa a pagar 1.500 euros en concepte de costes judicials.



"El cop de porta definitiu"

Per la seva banda, l'advocat de la plataforma SOS Empordanet, que des d'un principi es va oposar frontalment a la macroplanta, va assegurar ahir que la sentència «és el cop de porta definitiu» al complex de residus. El lletrat, Eduard de Ribot, va recordar que la sentència del TSJC «confirma que els terrenys als Ramals són del tot incompatibles amb l'activitat». A més, l'advocat també va destacar que aquesta zona es troba molt a prop del jaciment dels Clots de Sant Julià, que la Generalitat va declarar Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Eduard de Ribot, però, no va estalviar crítiques cap a l'Ajuntament de Forallac i el seu alcalde, Josep Sala, perquè sempre ha donat suport al complex de residus. «És inexplicable perquè defensava fer aquest macroprojecte allà», va dir l'advocat, recordant que fins i tot el consistori «va impugnar i es va oposar» a la declaració del jaciment com a BCIN «perquè no s'afectessin els terrenys de Servitransfer SL».



Defensa del projecte

L'alcalde del municipi, Josep Sala, va assegurar que desconeixia la decisió judicial i que, de fet, ja donaven per «mort» el projecte. Tot i això, va afirmar que sempre han pensat que es tracta d'una iniciativa bona per al municipi i que, per això, la continuarà «defensant». «Penso que és millor fer una planta de triatge i reciclatge que no el que hi ha ara», va dir el batlle de Forallac. «Tothom s'omple la boca dient que s'ha de reciclar i fer un tractament adequat a les escombraries; però a la primera de canvi, ens hi oposem», va insistir.

D'altra banda, Sala va recordar que fa poques setmanes (i conjuntament amb el Consell Comarcal) van endegar la redacció del pla especial de protecció dels Clots de Sant Julià. «S'haurà de regular què es pot fer en aquesta zona», remarca. Un dels espais afectats seran, precisament, l'actual deixalleria i una parcel·la propietat de Servitransfer SL. «El pla general diu que allà hi ha una zona d'equipaments i aquí s'ha d'establir quins hi poden haver», va remarcar. Sala va insistir que no només es tracta de fer un pla concret per resoldre aquesta situació sinó per definir tot el que pot acollir la zona.