Palafrugell incrementarà un 2,5% l´IBI i congelarà la resta d´impostos i taxes

L'equip de govern de Palafrugell (ERC i CiU) incrementarà un 2,5% l'Impost de Béns Immobles, la qual cosa ha estat criticada pel portaveu del grup del PSC, Juli Fernández, que ha contraposat aquesta mesura amb el fet que des del 2009 i en els set anys que ell va estar al capdavant de l'Ajuntament aquest impost es va apujar un 3% acumulat. La reposta de l'alcalde, el republicà Josep Piferrer, ha estat que els altres impostos i taxes es mantenen tal i com estaven, és a dir, es congelen i que, si bé el seu compromís era d'incrementar els impostos i taxes d'acord amb la inflació –aquest any calcula que serà del 2%–, només es toca l'IBI.

En aquest sentit, Piferrer ha manifestat que l'Ajuntament calcula que, amb l'increment d'un 2,5% de l'IBI, recaptarà una xifra inferior a la que hauria recaptat si hagués apujat un 2% totes les ordenances fiscals.

Aquesta pujada de l'IBI posa de manifest, segons Fernández, que «ara ja sabem que el nou model de poble que proposen ERC i CiU implica la pujada de l'IBI. És un nou exemple de com l'equip de govern entrant és incapaç de gestionar el municipi de manera raonable i raonada».



Sense tocar l'aigua

Piferrer ha insistit en la seva resposta que, per exemple, no s'ha tocat l'aigua, una taxa que els governs de Juli Fernández van apujar en diverses ocasions a raó d'un 2,5% en cada ocasió (com el 2014 i el 2016). El batlle també ha explicat que la Direcció General del Cadastre reclamava a l'Ajuntament de Palafrugell un increment del 8% de l'IBI per equilibrar el valor cadastral de les finques amb el valor real, però l'equip de govern ha rebutjat aquesta pujada.