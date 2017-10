Palafrugell busca tres espais més per a l'esbarjo dels gossos

Palafrugell va inaugurar ahir el nou espai destinat a l'esbarjo dels gossos, el qual es troba situat al barri del Pi Verd i que suposa un nou servei totalment gratuït. Es tracta d'una parcel·la d'aproximadament uns 1.000 m2 on s'ofereixen diferents serveis, entre els quals hi ha una zona de trànsit tancada per facilitar l'adaptació del gos a la presència d'altres gossos, on poden estar deslligats; mentre que a la zona oberta hi ha un punt de recollida d'excrements, una font d'aigua, bancs i diverses papereres. La intenció de l'Ajuntament és dotar la localitat de tres espais més per a l'esbarjo dels gossos amb característiques similars, uns terrenys que el govern local està buscant.

Aquest parc es troba a la zona est del municipi i l'equip de govern treballa per tal que espais d'aquestes característiques es puguin projectar a les zones nord, sud i oest de la vila, oferint en total quatre espais d'esbarjo per a gossos.

Ara, Palafrugell ha posat en marxa –des de fa algunes setmanes ja– el que suposa el primer espai al municipi destinat exclusivament a l'esbarjo dels gossos. D'aquesta manera, al barri del Pi Verd, concretament a la cruïlla dels carrers Mestre Lluís Vilalta i Carbó i el carrer de la Tarongeta, es compta amb aquesta instal·lació que permet deslligar els gossos i que aquests gaudeixin d'un espai d'entreteniment.

Per a la utilització d'aquest espai, els ciutadans hauran de complir les normes bàsiques de neteja i civisme, especialment la de recollir els excrements dels animals i dipositar-los immediatament a les papereres, tal com dicta l'Ordenança de Convivència i Civisme. Els gossos poden anar deslligats només dins de l'àrea, a excepció dels potencialment perillosos, d'acord amb la normativa vigent.

Segons l'alcalde, Josep Piferrer, «amb aquesta nova àrea, l'Ajuntament de Palafrugell podrà atendre la demanda dels propietaris i propietàries de gossos de la ciutat de disposar d'espais dignes, amplis i còmodes per a l'esbarjo i socialització dels seus animals, sense anar lligats». I al mateix temps, destaca també que «aquest es convertirà en el primer espai d'aquestes característiques al municipi, el qual ha estat llargament reivindicat per la ciutadania». També ha destacat que «ara s'ha obert el primer parc d'aquestes característiques i treballarem per ampliar l'oferta a altres punts del municipi».

Les primeres persones que ahir van arribar a la inauguració de l'espai del Pi Verd acompanyades del seu gos van disposar d'un obsequi que contenia diferents productes i objectes.