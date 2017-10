Josep Maria de Vehí i els Mossos, premiats pels hotelers

La Unió d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre va lliurar aquest dijous, en el marc de la 37a Festa del Gremi d'Hostaleria, els Premis Timó 2017, guardons que atorga cada any per reconèixer les persones i entitats que han vetllat i treballat per la promoció i defensa del turisme de la Costa Brava. L'acte i el posterior sopar es van dur a terme al Mas de Torrent Hotel & Spa.

La presidenta de l'Associació, Bàrbara Hallé, va obrir l'acte amb un discurs de benvinguda als assistents i d'enhorabona als guardonats, i va fer balanç de la temporada turística d'enguany. Va destacar que el principal repte de Catalunya com a destinació turística és el d'equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme, atraient un turisme de valor afegit que permeti assegurar-ne la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de cara al futur. Alhora també va remarcar que els visitants han de saber que aquest és un país segur.

Pel que fa als guardons, el màxim reconeixement, el Timó d'Or, fou enguany per al cos de Mossos d'Esquadra i per a Josep Maria de Vehí. Els primers, en reconeixement a la seva tasca professional i comunicativa arran dels atemptats del mes d'agost a Barcelona i a Cambrils. L'actuació policial del cos de Mossos d'Esquadra i el tractament comunicatiu dels fets per part de la Conselleria i dels Mossos va ser exemplar i lloat per tothom, fins al punt de minimitzar les conseqüències que aquells fets podien haver tingut en l'activitat turística. I Josep Maria de Vehí, en reconeixement a la seva trajectòria personal i professional en el turisme de la Costa Brava. Una vegada finalitzats els seus estudis en Dret, De Vehí va integrar-se a l'equip de l'Hotel Aigua Blava, on va coincidir amb Xiquet Sabater i Mecre, l'oncle avi amb qui va anar descobrint i aprenent aquest ofici hoteler.

El 1994 es va integrar a les primeres juntes directives de Costa Brava Centre Hotels i l'any 1997 en fou escollit president. Sota la seva presidència es va produir la fusió de Costa Brava Centre Hotels i Blau Verd Hotels, així com la creació de Petits Grans Hotels de Catalunya, l'any 2003. El passat mes de març va deixar la presidència de l'entitat a pocs mesos de complir 20 anys al capdavant, tot continuant la seva tasca com a director de l'Hotel Aigua Blava.