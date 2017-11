Absolt l'acusat de violar una noia de 16 anys a les festes de Palafrugell

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell, concretament el 20 de juliol del 2015. El processat s'enfrontava a quatre anys de presó per un delicte d'abús sexual. La sentència exposa que la versió de la víctima –que va declarar a porta tancada al judici– té «diferències i contradiccions importants» i, per tant, el tribunal no pot donar «credibilitat suficient» a la seva declaració. «Van mantenir relacions sexuals completes, sense que s'hagi acreditat que la menor no consentís», conclou la sentència. La sala resol que l'únic que ha quedat provat és que acusat i denunciant es van trobar a les festes i ell la va convidar a acompanyar-lo fins al seu cotxe, aparcat a la zona de l'institut. Un cop allà, van mantenir relacions. El tribunal ressalta que la noia ha fet un relat «del tot imprecís» sobre «com l'hauria obligat a mantenir la relació».

A més dels quatre anys de presó, l'acusat s'enfrontava a haver d'abonar una indemnització a la víctima de 5.000 euros per un delicte d'abús sexual. Durant el judici, que es va fer l'11 d'octubre a la secció tercera de l'Audiència de Girona, el processat –que en el moment dels fets tenia 18 anys– va assegurar que havia mantingut relacions sexuals amb la noia de 16 anys però que havien estat consentides. La víctima, que va declarar a porta tancada, va reiterar que l'acusat l'havia forçat.



No dona credibilitat a la noia

La sentència declara provat que la matinada del 20 de juliol del 2015 el processat va anar a les festes de Palafrugell, on es va trobar amb la menor. Poca estona després, la va convidar a acompanyar-lo fins al seu cotxe, aparcat davant l'institut. «Un cop arribats al vehicle, i al seu interior, ambdós van mantenir una relació sexual completa, sense que s'hagi acreditat que la menor no consentís a ella», conclou la sentència.

El tribunal exposa que la declaració de la menor al judici evidencia «diferències i contradiccions importants» amb les versions que va sostenir a comissaria i al jutjat d'instrucció i, també, es contradiu amb els testimonis. «La sala no pot donar suficient credibilitat a la declaració de la denunciant», exposa la sentència que ho contrasta amb el fet que el processat «ha mantingut sempre una declaració lineal, sense contradiccions i que resulta corroborada tant pels testimonis com per la prova documental».



Relat «imprecís»

En concret, la sala es refereix als missatges de Whatsapp entre acusat i denunciant que evidencien que tenien «una relació molt propera» i que aquella nit havien quedat en veure's a les festes. També ressalta que la denunciant té un relat «del tot imprecís» sobre «com l'hauria obligat a mantenir la relació». A més, també recull que les aleshores amigues de la denunciant no li van donar credibilitat perquè tenia «un aspecte normal» i «no anava desmaquillada, ni amb la roba esparracada, ni amb morats». També es van «sorprendre» perquè no volgués denunciar ni anar a l'hospital després de tornar del cotxe a la festa.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs de cassació al Tribunal Suprem.