El Club de la Feina de Calonge i Sant Antoni atén 256 usuaris el darrer any

El Club de la Feina de Calonge i Sant Antoni ha atès durant l'últim any un total de 256 persones, una xifra que se situa en més del doble de les persones ateses durant el mateix període de l'any anterior. En aquest sentit, en el període que va de setembre del 2016 a setembre de 2017 s'han atès 256 persones, mentre que durant el període que va de setembre de 2015 a setembre de 2016 aquesta xifra va ser de 113 usuaris. Aquestes dades confirmen la consolidació del Club de la Feina de Calonge i Sant Antoni com un recurs cada cop més utilitzat per les persones que busquen assessorament i orientació en la recerca de feina. Del perfil dels usuaris d'aquest servei destaca que el 55% eren dones i el 45% homes, mentre que per nivell d'estudis el volum majoritari d'usuaris tenia formació acadèmica fins a batxillerat (37%), seguit de les persones sense estudis (19%).