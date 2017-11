La Creu Roja de Palamós celebra el IV Concert Solidari

La Creu Roja de Palamós va organitzar aquest diumenge passat la quarta edició del Concert Solidari sota el nom «Tu ho fas POSSIBLE» a benefici de la institució amb l'objectiu de recollir fons per a cobrir necessitats bàsiques de les persones i famílies del territori en situació de vulnerabilitat. L'escenari del concert va ser el Teatre La Gorga de Palamós, que es va omplir de gent solidària per donar suport a la institució.

L'objectiu de la Creu Roja a Palamos era recaptar el màxim possible de recursos econòmics que es destinaran íntegrament a ajudes directes per a persones i famílies afectades per la crisis en forma d'ajuts a l'habitatge com és el cas de pagaments de subministres o d'ajuts en el lloguer. El concert va comptar amb la col·laboració desinteressada de tres grups musicals (els locals Palamós Gospel Choir, el grup d'havaneres Peix Fregit i els guanyadors del programa de TV3 Oh Happy Day In Crescendo, a més del duet format per la cantautora empordanesa Neus Mar, acompanyada per la veu d'Imma Presas).