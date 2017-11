L´Ajuntament d´Ullà netejarà el rec Madral al seu pas pel nucli urbà

Imatge del rec Madral al seu pas per Ullà.

Imatge del rec Madral al seu pas per Ullà. ajuntament d'ullà

L'Ajuntament d'Ullà ha tirat endavant la recuperació, manteniment i neteja del Rec Madral al seu pas pel nucli urbà. L'actuació, que afecta uns 400 metres del rec, es concreta en dues grans accions. Per un costat, netejar l'espai fluvial amb l'eradicació de la vegetació al·lòctona i invasora. Per l'altre, treure els abocaments incontrolats i evitar-los, especialment de residus inerts i vegetals. L'alcalde, Josep López, creu que amb aquesta neteja, a part de millorar l'entorn del nucli, també ajudarà a evitar possibles inundacions. D'altra banda, l'alcalde avança que l'actuació, de cares a l'any vinent, es continuarà als dos extrems, als trams no urbans del Rec, cap a Bellcaire i cap a l'enllaç amb el Rec del Molí de Torroella i el riu Ter. «L'any vinent, tot el Rec Madral estarà net», ha afirmat López.

L'actuació, segons la memòria, afecta el tram que va des de la zona anomenada passarel·la dels safareigs fins després de creuar la carretera C-31 de Torroella a Verges. El projecte l'executa l'empresa Albert Tubau de Bellcaire, que ja ha començant tallant el pas de l'aigua per poder començar a treballar al llarg d'aquesta setmana. El cost de l'obra puja a 8.029,57 euros, que són assumits pel propi Ajuntament. Respecte al tram fins a Torroella, l'Ajuntament està negociant perquè el pressupost es reparteixi, a parts iguals, amb els pagesos.

L'espècia invasora amb més presència és la canya ( Arundo donax), ocupant forces marges i talussos i ribes de l'espai propi fluvial. Fins i tot, dins el curs del rec, arriba a formar pantalles, entorpint el curs de l'aigua. També hi ha falsa acàcia ( Robinia pseudoacacia) i negundo ( Acer negundo). L'acció sobre la canya es concretarà en esbrossar la zona, si bé es recomana un manteniment en el temps perquè sigui efectiu. Respecte als arbres, es preveu una tala controlada. Dels abocaments, les actuacions es concreten en la recollida i retirada dels diferents tipus de deixalles i residus procedents de conductes incíviques, neteja dels efectes dels abocaments incontrolats.