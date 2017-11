Es realitzen les tasques per reforçar les baranes del pont del far de Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat l'arranjament de les baranes del pont del far, que realitzen operaris de la Brigada Municipal i d'una empresa especialitzada. Les tasques es van iniciar aquest dilluns i permetran substituir els trams de barana deteriorats per l'òxid i reforçar la resta de l'estructura, ha informat l'Ajuntament palamosí.

En els darrers mesos, es va detectar un alt grau d'oxidació d'alguna de les parts de la barana, provocat principalment per la proximitat al mar que té aquest pont, amb un ambient molt salinitzat, han detallat les fonts municipals.

Davant d'aquesta situació, i en previsió d'executar l'arranjament que ara es realitza, es va optar per ubicar en aquell moment tanques en paral·lel a la barana per tal de garantir, en tot moment, la seguretat en aquest àmbit.

A banda de la substitució i l'arranjament dels trams afectats, durant aquestes feines de millora també s'aplicarà a la barana un tractament que permeti extreure l'òxid de la seva estructura, revestint-la amb capes de protecció de base i el posterior pintat general.

Les tasques que ara es realitzen és previst que finalitzin en un període màxim d'una setmana. Aquestes tasques d'arranjament tenen un pressupost d'uns 1.500 euros, han concretat les fonts municipals.



El pont del far

Aquest pont dóna accés a l'àmbit conegut com el Molí de sa Punta, un promontori situat entre el moll comercial i la Pedrera, on es troba ubicada una zona d'habitatges i, al cap d'avall, el far. El pont va ser construït just a l'inici del segle XX coincidint amb les obres de realització del dic de recer, l'actual port comercial del municipi.

L'extracció de les roques i sorra necessària per al projecte va requerir obrir un pas físic en aquell àmbit del promontori, que posteriorment va quedar unit de nou pel pont, es va explicar des de l'Ajuntament de Palamós.