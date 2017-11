Torroella preveu iniciar la nova zona esportiva abans d'acabar l'any

L'equip de govern de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (ERC-Junts, UPM i LEST) preveu arrencar les obres de la primera fase de desenvolupament de la zona esportiva del poble abans d'acabar l'any. El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí (UPM), ha explicat que el consistori està tramitant la contractació del moviment de terres i urbanització de l'accés a la zona zona esportiva, de manera que considera que en un mes i mig els treballs de moviment de terres podran arrencar. D'altra banda, el ple municipal que se celebra avui aprovarà definitivament el conveni de l'Ajuntament amb els propietaris del Mas Déu, l'acord que va permetre desencallar el desenvolupament del nou complex esportiu torroellenc. Colomí ha concretat que en el termini d'exposició pública del conveni –va ser aprovat inicialment en el ple de juny– ningú ha presentat cap al·legació.

L'acord amb els propietaris d'aquest sector va ser fonamental perquè el desenvolupament de la zona esportiva pugui arrencar. Per a la seva execució, és imprescindible l'obertura d'un vial per donar accés al nou pavelló i al nou camp d'esports. Aquest carrer l'haurien de pagar els propietaris de terrenys al sector, però no estaven disposats a tirar endavant la urbanització de tot el sector. Finalment, i després de més d'un any de negociació, l'acord entre les dues parts estableix que l'Ajuntament avançarà els diners de la construcció del vial i els propietaris podran retornar-ne l'import en un termini de set anys. Desrpés de l'aprovació inicial el passat juny d'aquest conveni urbanístic, l'Ajuntament va tramitar els tres projectes inclosos en la primera fase de la zona esportiva: el de moviment de terres i urbanització de l'accés a la zona esportiva; el del pavelló nou; i el del camp d'esports.

Aquest juliol, el regidor d'Urbanisme va concretar que l'import conjunt dels tres projectes puja uns 3,1 milions d'euros. La primera actuació que s'ha de dur a terme és el moviment de terres, per permetre seguir després amb la construcció del pavelló –que té un pressupost d'1,5 milions d'euros– i del camp d'esports –amb un import de 600.000 euros.

La previsió de l'Ajuntament torroellenc és que en el procés de licitació de les obres dels tres projectes hi hagi una rebaixa en el seu cost.