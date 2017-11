Torroella destina 1,77 milions d´euros a inversions en el pressupost del 2018

L'equip de govern de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (ERC-Junts, UPM i LEST) va aprovar al ple d'ahir els pressupostos per al 2018, mentre que PDeCAT i COET, a l'oposició, hi van votar en contra –la CUP, també a l'oposició, va abandonar el ple en protesta per l'empresonament govern català–.

L'equip de govern va exposar que els comptes per al 2018 «continuen reforçant els eixos bàsics del mandat: polítiques socials, educació, reactivació econòmica, dignificació de la via pública, millora dels serveis i equipaments municipals i contenció de la despesa». Segons el govern, «l'evolució positiva de les finances locals en els darrers exercicis permet mantenir una important capacitat inversora, amb la contenció de la pressió fiscal i la reducció de l'endeutament municipal, eixos estratègics de la gestió en matèria d'hisenda municipal».

Els pressupostos elaborats pel govern torroellenc pugen a 17.880.169,40, pràcticament el mateix import de l'exercici anterior (l'import representa un increment del 0,12%).



Inversions, 1.776.242 euros

La partida d'inversions per al 2018 és d'1.776.242 euros, un 19% menys que al 2017. Les actuacions més importants que s'hi preveuen són la zona esportiva municipal (600.000 euros), la desurbanització de la Pletera dins del Projecte Life (389.222 euros), el Centre d'Interpretació Espai Medes de l'Estartit (150.000 euros) i la remodelació Passeig de l'Església (115.000 euros).

Quant a l'EMD de l'Estartit, hi transfareix 640.395,99 euros.

L'alcalde, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), que assumeix directament la regidoria d'Hisenda, va recordar que els números amb què es va tancar l'exercici de 2016 certifiquen una tendència «molt positiva» que es va concretar en la generació d'un romanent de tresoreria de 611.000 euros.

La previsió és que l'endeutament se situï a finals de 2017 en un 64,35%, pràcticament dos punts per sota de la previsió inicial. Per al 2018, d'acord amb la planificació que s'ha fet dels ingressos i les despeses, el percentatge podria reduir-se fins al 59,54%, amb la projecció que al 2019 sigui del 56,33%.