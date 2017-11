A presó un lladre acusat de perpetrar setze robatoris en habitatges de l´Estartit

El jutge de la Bisbal d´Empordà va enviar a presó, dimarts passat, un noi de 24 anys com a presumpte autor de setze robatoris amb força a domicilis de l´Estartit. Segons van informar ahir els Mossos d´Esquadra, el jove, de nacionalitat marroquina i veí de Torroella de Montgrí, va ser detingut el passat 30 d´octubre com a resultat d´una investigació oberta el passat mes d´octubre, després de produir-se un seguit de robatoris amb força –amb el mateix modus operandi– a l´interior de domicilis de la localitat baix-empordanesa. Segons va precisar la policia autonòmica, en tots els casos, el lladre sempre forçava les portes d´accés als domicilis a puntades de peu. Un cop a l´interior de l´habitatge, sostreia televisors, telèfons mòbils, càmeres, ordinadors portàtils i altres objectes de petit tamany, fàcils de transportar.

Davant aquests fets, agents de la unitat d´investigació de la Bisbal d´Empordà van iniciar els tràmits per poder esbrinar qui podria ser l´autor.

Finalment, la investigació va concloure el passat 30 d´octubre amb la localització i detenció a Torroella de Montgrí, del presumpte autor dels robatoris.

Al detingut se l´acusa de la presumpta autoria de setze robatoris amb força a l´interior de diversos habitatges de l´Estartit, tots comesos durant el mes d´octubre.

El jove de 24 anys, que té antecedents, va passar el 31 d´octubre a disposició judicial davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d´Empordà, el qual va decretar el seu ingrés a presó.