Amb cadira de rodes per Palamós per fer evidents les dificultats

El president de Mifas, Albert Carbonell, va desplaçar-se aquesta setmana a Palamós per respondre a la crida d'un soci de l'entitat que havia avisat que l'Ajuntament de la localitat treballava per l'eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública, però que «no es rematava bé». Abans de viatjar a la localitat baix-empordanesa, Carbonell va contactar amb l'alcalde Lluís Puig (ERC) i, aquest dilluns, els dos, acompanyats del soci de Mifas, el regidor de la brigada Joan Barba i tècnics d'Urbanisme i de Via Pública, van recórrer diferents carrers de Palamós per detectar les problemàtiques existents per a les persones en cadira de rodes.

La ruta va ser dissenyada pel soci palamosí de Mifas perquè els responsables polítics i tècnics comprovessin de primera mà els elements que podrien millorar-se. Carbonell ha exposat que es tracta de «petits detalls» que només es detecten si vas assegut en una cadira de rodes: per exemple, una pendent massa pronunciada; un banc a la biblioteca que no té recolza braços, cosa que dificulta que persones amb mobilitat reduïda puguin incorporar-se; o un escalonet a les voreres que pot provocar que les rodetes de les cadires hi quedin clavades i la persona bolqui cap endavant. No és la primera experiència d'aquestes que organitza Mifas amb responables municipals, i Carbonell està obert a fer-ho en cada lloc que els ho demanin. A més, properament celebraran una jornada amb el Col·legi d'Arquitectes.

A més dels impediments que es troben a la via pública, Mifas també va exposar a l'alcalde palamosí la possibilitat d'incentivar el petit comerç a ser accessible.

En aquest sentit, Carbonell lamenta que la llei d'accessibilitat hagi allargat 20 anys més el seu compliment perquè «sembla que no ens ho acabem de creure i que encara haguem de reivindicar» mesures per a les persones amb mobilitat reduïda, les quals no beneficien només gent en cadira de rodes, sinó també gent gran, pares amb els cotxets... El president de Mifas recorda que a Europa existeix el turisme accessible, de manera que entén que els empresaris també l'haurien de voler atraure. I exposa el cas de Sant Antoni, que compta amb un servei de bany adaptat –el millor que ha vist mai, assegura– que aquest estiu ha tingut 1.305 usuaris i que ha anat lligat del fet que comerços i restaurants hagin fet els locals accessibles perquè «hi veuen negoci».