L'Ajuntament de la Bisbal ha d'abonar 44.226 euros més a set extreballadores

El jutjat social número 3 de Girona ha condemnat l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà a abonar 44.226,60 euros a set extreballadores municipals, concretament educadores de la llar d'infants municipal, en concepte d'indemnització per extinció del seu contracte –el jutjat desestima la demanda d'una vuitena extreballadora–. La sentència del jutjat de Girona incorpora el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea arran de la seva resolució del 14 de setembre de 2016 que amplia la indemnització de vuit dies per any de servei a 20 dies. La citada xifra econòmica correspon a la diferència entre els vuit dies que l'Ajuntament i les extreballadores ja havien acordat i els 20 dies que ha establert ara el jutjat social. L'Ajuntament ha interposat un recurs de súplica contra la resolució judicial.

Aquest procés arrenca quan l'octubre de 2013 l'Ajuntament bisbalenc va iniciar el procés selectiu per a les vacants de la llar d'infants municipal. Vuit de les treballadores que ja tenia el servei no van superar les proves, arran de la qual cosa van iniciar una batalla judicial contra l'Ajuntament.

Les dues parts van acordar una indemnització per finalització de contracte de vuit dies per any treballat, com preveu l'article 49.1 c de l'Estatut dels Treballadors. No obstant això, l'Ajuntament no va tancar aquest cas amb un acord amb les educadores en què declaressin que «es donaven per satisfetes» amb aquests diners i que renunciaven «a qualsevol reclamació futura respecte l'objecte de reclamació», segons consta en un escrit de l'Ajuntament.



De vuit a 20 dies

L'Ajuntament no va fer aquest pas i, el 30 de novembre de l'any passat, les vuit extreballadores van presentar una reclamació de 49.043,99 euros en concepte de la diferència d'indemnització entre els 20 dies que reconeix ara la jurisprudència del Tribunal europeu i la indemnització de vuit dies que fins aleshores reconeixia la jurisprudència i que havia estat pactada entre les dues parts.

Així, el jutjat social de Girona estima la petició de set de les extreballadores, fonamentant-se en el pronunciament del Tribunal europeu. Desestima la demanda de la vuitena extreballadora, de 4.817,39 euros, ja que el jutge accepta l'al·legació de l'Ajuntament que no li correspon cap indemnització per fi de contracte perquè ocupava la plaça com a interina per vacant i no com a treballadora indefinida no fixa, com les altres.