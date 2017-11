L´Ajuntament organitza la primera visita guiada al cementiri palamosí

L'Ajuntament de Palamós, mitjançant les àrees de Patrimoni i Cementiris, va organitzar dimarts passat la primera edició d'un recorregut guiat pel cementiri de Palamós, coincidint amb la Nit de les Ànimes. A través de les sepultures, els panteons i els personatges enterrats, una cinquantena de persones, dividides en dos grups, van poder fer un viatge al passat del municipi i del mateix recinte funerari i conèixer aspectes que passen desapercebuts.

La visita guiada es va iniciar a les 17.30 hores a la portalada i als exteriors del cementiri, on els participants van poder descobrir l'evolució del recinte funerari i altres aspectes relacionats amb el dia de Tots Sants. L'itinerari va continuar a l'interior del cementiri, on es van mostrar diversos elements arquitectònics i artístics destacats d'aquest equipament, com la història de la creu de terme, ubicada a la zona d'accés al recinte. El recorregut es va il·luminar de manera especial amb focus i espelmes que van donar a la visita l'ambient escenogràfic per a l'ocasió.

L'activitat, que se celebrava per primera vegada al municipi i de manera totalment gratuïta, va ser un èxit de convocatòria, amb totes les places exhaurides. Els participants van poder fer la descoberta d'aquest equipament municipal on hi ha espais funeraris per a totes les confessions, fins i tot per aquells que no es vinculen a cap.

La compilació de la informació d'aquesta visita, necessària per a la redacció del guió, ha estat una tasca realitzada per l'historiador local Gabriel Martín.