Detingut un home per la mort d'una nena de 10 mesos a Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta passada matinada un jove de 26 anys per la mort d'una nena de deu mesos a Torroella de Montgrí.

Sobre les 19:45 hores d'ahir, la mare i diversos familiars van acudir a l'ambulatori de la població amb la petita ja morta, que presentava diverses lesions a tot el cos.

Com és habitual en aquests casos, el centre sanitari va activar el protocol mèdic i, després de realitzar una exploració a la nena, va posar el cas en coneixement de la policia.

Ja de matinada, i després de diverses indagacions, els agents van detenir un home de 26 anys, de nacionalitat equatoriana i veí de Torroella, com a presumpte autor de la mort del nena.

El detingut, que no tenia antecedents, passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal en les pròximes hores, segons ha explicat la policia catalana.

Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona segueixen investigant els fets per determinar les circumstàncies en què es va produir aquesta mort.



Registre al domicili

Els Mossos d'Esquadra registren el domicili on vivia el sospitós d'haver matat la nena. A l'habitatge, situat a la Ronda dels Països Catalans, hi vivien tres persones. Segons ha pogut saber l'ACN l'acusat i la mare de la nena, que té una altra filla, no són parella i feia poc temps que vivien en aquest domicili. Amb ells també hi vivia una tercera persona, una noia del Brasil.