Acaba la segona fase de la restauració de les pintures de l´església de Palafrugell

La segona fase dels treballs de restauració de les pintures murals de l'església parroquial de Palafrugell ja han culminat. Així ho ha donat a conèixer el consistori a través d'un comunicat en el qual també anunciava que el resultat d'aquests treballs seria visible a partir d'aquest cap de setmnana.

Segons va explicar l'Ajuntament, la primera fase es va fer sota l'impuls de l'anterior rector, mossèn Felip Hereu, i va servir per recuperar els plafons inferiors de l'absis i una part dels del mig -a més de la imatgeria absenta i altres elements decoratius del sector-, així com un petit tram de la capella fonda. Pel que fa a la segona fase, va ser promoguda per l'actual titular de la parròquia, Mn. Rafel Felipe, i es va prosseguir amb els plafons mitjans i superiors del presbiteri. En aquests últims, destaca en el centre, la representació de la Trinitat i el Tetramorf. D'aquesta manera, tota la paret de l'absis, el punt més important de l'església parroquial de Sant Martí, ha quedat restaurat. Després d'aquestes actuacions, només queden per fer els revoltons del sostre, on conflueix la volta de la nau principal.



Nous treballs

La presentació dels treballs als veïns de la localitat es va fer ahir a la tarda, en un acte que es va celebrar a la mateixa església de Sant Martí i que va comptar amb la presència de l'equip tècnic de 4-Restaura, l'empresa especialitzada que duu a terme la restauració.

L'acte també va servir perquè s'anunciés la següent fase dels treballs, que, segons fonts de la parròquia, continuarà pel sector de la capella del baptisteri, on hi ha representades, entre d'altres, les escenes del Baptisme de Crist al Jordà i l'Expulsió del Paradís. En alguns punts d'aquest sector, entrant a l'església a mà esquerra, els frescos de Guillem Soler presenten una considerable degradació per efecte d'humitats i filtracions en el passat.