A presó un home reincident que va abusar sexualment d´una menor a Torroella

El Jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha decretat presó per a un home que acumula nombroses detencions i condemnes per delictes sexuals i que el 24 d'octubre hauria reincidit fent tocaments a una menor d'edat. La investigació apunta que el sospitós va contactar amb la víctima uns dies abans, a Palafrugell (Baix Empordà) amb l'excusa de demanar-li si sabia on hi havia una oficina per contractar una mainadera. La menor, que ja havia treballat abans cuidant nens, es va oferir per a la feina. Llavors, el detingut va contactar amb els pares de la noia (a qui coneixia per motius laborals) i el 24 d'octubre la va passar a buscar per, suposadament, portar-la a casa seva a Torroella de Montgrí per començar a treballar. Un cop allà, li va començar a fer preguntes de contingut sexual, li va insistir perquè es posés un vestit curt i li va fer tocaments a l'esquena i al cul. El detingut, Jaume Lozano, té un llarg historial delictiu. L'Audiència de Girona el va condemnar l'any 1995 a 22 anys, 8 mesos i 2 dies de presó per violació i intent de violació i el 2011 el van tornar a enxampar per cinc nous delictes sexuals.