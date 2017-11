De consternació per un crim a una mort que podria ser natural

De detingut com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i un altre d'agressió sexual a deixar sense efecte la detenció; de mort d'un nadó per agressió sexual a una mort sense indicis de violència; de la consternació a la incredulitat en poc més de 24 hores.

Els Mossos van anunciar diumenge, abans de les dues la tarda la detenció d'un home de 26 anys arran de la mort d'un nadó de deu mesos a Torroella de Montgrí ja que els serveis mèdics «van constatar que tenia signes de violència». Uns minuts després, en un altre comunicat, es parlava de «circumstàncies anòmales» de la mort. Citant a fonts de la investigació, ACN informava diumenge al vespre que els metges havien evidenciat un esquinçament vaginal i de l'anus de la petita, lesions compatibles amb una agressió sexual, motiu pel qual van alertar la policia. Els Mossos es van fer càrrec de la investigació i van detenir l'home com a sospitós de la mort del nadó.

El cas, però, va fer un gir de 180 graus arran de l'autòpsia a la criatura ja que va descartar una presumpta agressió sexual ja que les lesions que ho podien haver fet pensar eren superficials i no hi havia cap esquinçament ni lesions internes. A falta de més proves per determinar la causa de la defunció, els Mossos van deixar lliure el sospitós, alhora que el fiscal no havia previst ahir cap tipus de mesura cautelar contra el jove, que avui declararà al jutjat.