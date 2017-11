Els germans Roca, Trapero i els ´Jordis´, entre els nous caganers d´aquest Nadal

El Major Trapero, els presidents d´Òmnium i l´Assemblea Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els germans Roca, Ferran Adrià o Anna Gabriel són algunes de les novetats que l'empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) Caganer.com ha creat per aquest Nadal coincidint amb el seu 25è aniversari. En total, han elaborat prop d'una cinquantena de caganers vinculats a l'actualitat política però també al món de l'esport, la ficció o als personatges més tradicionals. L'escultor de les figures, Marc Alós, assegura que el procés de creació és molt llarg però admet que l'actual situació política "els fa treballar de nits" i ser "molts més ràpids" en la creació de nous models per poder arribar a la temporada nadalenca. Per la seva banda, el gerent de l'empresa, Sergi Alós, afirma que el repte que es marques es continuar "sorprenent" amb les novetats.

Fa 25 anys que aquesta empresa familiar es dedica a reinterpretar la tradició pessebrista donant un toc d'actualitat a l'emblemàtica figura del caganer. Cada Nadal, ideen nous personatges. Per aquest any, ha creat 46 noves figures. Es tracta d'un procés laboriós. De fet, expliquen, d'aquí a unes setmanes ja començaran a treballar en els personatges de l'any vinent. L'actualitat, però, mana. I en les darreres setmanes i mesos els ha fet crear més i més accelerats del que és habitual. "S'ha de pensar que per cada model es requereixen una o dues setmanes", explica Marc Alós. "Però ara hem de ser molt més ràpids", afegeix.

Aquest dimarts han presentat les novetats d'enguany, entre les quals hi ha el Major Trapero, els polítics Gabriel Rufián i Anna Gabriel, els 'Jordis', els germans Roca o el cuiner Ferran Adrià. A més, han decidit adaptar personatges habituals com el pagès caganer posant-li la bandera de "Democràcia" i diversos lemes vinculats al referèndum de l'1-O i a les mobilitzacions que s'han produït en les darreres setmanes.

Fa unes setmanes, també van posar a la venda el 'Piolín'. L'emblemàtic personatge busca, per una banda, rememorar la infància de molts i, per l'altra, respondre a un tema de rabiosa actualitat: el creuer del port de Barcelona que allotja els cossos policials desplaçats a Catalunya.



Maduro i Macron, entre les novetats

La política internacional és un altre dels àmbits que aquesta empresa aborda. De fet, el seu principal client són els Estats Units. Per això, han ideat figures vinculades a polítics del moment com el president veneçolà, Nicolás Maduro; el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan; el president del Canadà, Justin Trudeau, o el mandatari nord-coreà, Kim Jong-un. També han creat el caganer dedicat al president francès, Emmanuel Macron. "Estats Units és el nostre principal client però també juguem molt amb les novetats europees i si hi ha el president de França, segurament aquest Nadal serà el segon país on més vendrem", assegura Sergi Alós. Com a personatge "universal", han incorporat el caganer de Darwin.

En l'àmbit esportiu, com a novetats d'enguany hi ha els jugadors del Barça Sergi Roberto i Arda Turan. A més, han creat un seguidor blaugrana amb una bandera alçada i han ideat un jugador de rugbi, un home que fa surf i un noi i una noia practicant 'snowboard'.



El Petit Príncep i l'Arale, en l'àmbit de la ficció

En ficció, els personatges de nova creació d'aquesta temporada més destacats són el Chewbacca d'Star Wars o l'Spock d'Star Treck. També s'hi poden trobar figures de còmic com Ladybug i Cat Noir o personatges tant coneguts com l'Arale, el gat Garfield, Pinotxo, el Petit Príncep o Lucky Luke. Però no només això. L'empresa també ha apostat pel món digital i ha decidit incorporar a la seva col·lecció la "caca" del WhatsApp o els personatges de videojocs Sonic, Luigi o Pacman.



Oficis en forma de dona

A més, aquest any han decidit "versionar" professions on fins ara només hi havia caganers masculins. Entre elles, hi ha advocades, policies espanyoles, arquitectes, treballadores del SEM, agents rurals, treballadores de Correus o dentistes.

En la vessant més tradicional, com a novetats d'enguany han confeccionat un "catalanet" (que també té una versió amb imant disponible) i una "catalaneta" i dos nens petits amb faixa i barretina. També han dissenyat un pilar de quatre, en una picada d'ullet al món casteller. "El nostre repte és sempre seguir sorprenent amb les novetats que presentem", remarca Sergi Alós.



Un producte artesanal i de proximitat

Les creacions s'elaboren artesanalment al taller que tenen a Torroella de Montgrí i compten amb la col·laboració de persones amb discapacitat del Centre Tramuntana de Palafrugell, la Fundació Altem de Figueres i la presó del Puig de les Basses de Figueres, que pinten manualment els caganers.

Tot plegat va començar l'any 1992 amb la mare d'en Sergi i en Marc i, des d'aleshores i de manera ininterrompuda, han anat reinventant any rere any aquesta tradició. I ho han fet amb unes representacions de fang que, asseguren, en cap cas busquen ser una burla sinó un tribut als personatges que recreen.



Pioners en la venda 'online'

Se'ls pot trobar a Torroella i, aquest Nadal, seran a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, a la de la Sagrada Família i a la de Sabadell. També seran presents a la Fira de l'Avet d'Espinelves i a la de Sant Andreu de Torroella.

Però on més internacionals esdevenen és a través del seu web (www.caganer.com). Des d'aquí distribueixen caganers a tot el món. De fet, van ser una de les primeres empreses catalanes a crear botiga online. A dia d'avui, els seu catàleg compta amb prop de 450 peces de fang elaborades artesanalment. Una col·lecció que es pot visitar a la sala d'exposicions permanent que tenen a la seva seu, al número 11 del carrer Francesc Macià de Torroella.