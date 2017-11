El jutjat arxiva la investigació oberta per la mort de la nena de 10 mesos a Torroella

El Jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la investigació oberta per la mort d'una nena de 10 mesos a Torroella de Montgrí dissabte passat. La interlocutòria recull que, en un primer moment, els informes mèdics indicaven que la petita podia haver estat víctima d'una agressió sexual però aquestes sospites no han quedat corroborades per l'informe forense perquè l'autòpsia conclou que "no s'observen lesions a nivell vaginal o anal".

Aquest dimarts ha declarat al jutjat un home de 26 anys que conviu amb la mare i la nena i que, en un principi, va quedar detingut en relació als fets (tot i que els Mossos d'Esquadra el van deixar en llibertat dilluns mateix en conèixer-se els resultats preliminars de l'autòpsia). En seu judicial ha negat haver fet mal a la nena i ha relatat que només va estar a soles amb la petita "uns segons" mentre la mare fregava els plats. La dona també ha reforçat la seva versió assegurant que mai va veure cap comportament estrany. Mentre no estiguin els resultats de les proves complementàries demanades pels forenses per determinar les causes de la mort, i com que no hi ha indicis de delicte, la jutgessa ha decretat l'arxiu provisional el cas.

La interlocutòria del Jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà recull que la investigació va començar arran de les sospites que la nena de 10 mesos, a qui la seva mare va portar ja morta al CAP de Torroella de Montgrí dissabte, podia haver estat víctima d'una violació. La qualificació inicial dels fets com un delicte d'agressió sexual a menor amb resultat de mort, exposa la jutgessa, es va fer en base a un informe mèdic del CAP i un informe forense inicial analitzant les ferides externes del nadó.

Davant les sospites, van detenir un home de 26 anys que conviu en un mateix immoble amb la mare de la petita i la seva germana de 2 anys. A més, el jutjat va acordar que es fes una entrada i registre al domicili. Es va fer diumenge, en presència de l'aleshores arrestat.

El cas, però, va donar un gir dilluns, quan els forenses de l'Institut de Medicina Legal de Girona van fer l'autòpsia al nadó. Segons recorda la interlocutòria, l'autòpsia conclou que "no s'observen lesions a nivell vaginal i anal que suggereixin cap signe d'agressió sexual". La causa de la mort de la petita és, per ara, d'origen "indeterminat". Els forenses van encarregar proves complementàries per descartar definitivament qualsevol indici de delicte-

En concret, falta el cultiu microbiològic de mostres vaginals i anals extretes a la petita i analitzar les mostres de sang i orina. Els forenses no descarten que es pugui tractar d'una mort natural, com ara per una infecció. La jutgessa recorda que l'autòpsia no aprecia "cap signe de violència o d'aparença delictiva en el cos de la menor".

Tan bon punt es van conèixer els resultats de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra van deixar en llibertat el detingut. Tot i això, aquest dimarts continuava citat a declarar davant el jutjat d'instrucció en qualitat d'investigat. Segons recull la interlocutòria, en seu judicial l'home ha negat haver agredit la menor. També ha assegurat que el dissabte 4 de novembre només havia estat a soles amb el nadó durant "uns segons", quan la va portar a l'habitació mentre la mare rentava els plats. "Ha manifestant, inclús, que mai ha vist despullada cap de les dues germanes, ni els hi ha canviat un bolquer", exposa la interlocutòria.

Aquest dimarts també ha declarat la mare de la nena, en qualitat de perjudicada, i ha corroborat que el seu company de pis va estar poca estona sol amb la nena, només el temps de fregar "tres plats" La dona ha afirmat que "mai" havia vist cap tipus de conducta sospitosa de l'investigat cap a les seves filles i que el dia dels fets la petita estava "bé, feliç i contenta". La mare no s'explica per què la nena va morir però subratlla que el pare de la nena li ha dit que a la família hi ha antecedents de mort sobtada en bebès.

Per tot això, el jutjat conclou que no hi ha indicis de la perpetració de cap delicte i resol arxivar provisionalment la investigació. També ha resolt tornar als seus propietaris els objectes personals intervinguts durant l'escorcoll de l'immoble.