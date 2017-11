A presó un reincident en delictes sexuals

El Jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha decretat presó per a un home que acumula nombroses detencions i condemnes per delictes sexuals i que el 24 d'octubre hauria reincidit fent tocaments a una menor d'edat. La investigació apunta que el sospitós va contactar amb la víctima uns dies abans, a Palafrugell, amb l'excusa de demanar-li si sabia on hi havia una oficina per contractar una mainadera. La menor, que ja havia treballat abans cuidant nens, es va oferir per a la feina. Llavors, el detingut va contactar amb els pares de la noia (a qui coneixia per motius laborals) i el 24 d'octubre la va passar a buscar per, suposadament, portar-la a casa seva a Torroella de Montgrí per començar a treballar. Un cop allà, li va començar a fer preguntes de contingut sexual, li va insistir perquè es posés un vestit curt i li va fer tocaments a l'esquena i al cul.

El detingut té un llarg historial delictiu. L'Audiència de Girona el va condemnar l'any 1995 a 22 anys, vuit mesos i dos dies de presó per violació i intent de violació, i el 2011 el van tornar a enxampar per cinc nous delictes sexuals.

El reincident va passar a disposició judicial divendres i el jutjat el va enviar a presó sense fiança com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys. Segons apunta la investigació, el 13 d'octubre el sospitós va contactar amb la menor d'edat, que té 15 anys, a Palafrugell i, en saber que havia treballat cuidant nens i oferir-se per a la feina, l'home va mantenir diverses converses amb els pares i van acordar que la menor agafés la feina.

El 24 d'octubre, Lozano va recollir la víctima per portar-la fins a casa seva, a Torroella de Montgrí, per començar a treballar com a mainadera. Ja de camí, segons va denunciar la menor, l'arrestat li va fer mirades obscenes als pits i a les cames. Un cop dins l'immoble, va tancar al porta d'accés a l'habitatge amb clau. Aleshores, li va començar a ensenyar la casa mentre li tocava el cul en diverses ocasions. Després, la va portar dins d'una habitació i li va reclamar, amb insistència, que es posés un vestit de tela fina i curt. A continuació, li va fer preguntes de contingut sexual com ara si tenia xicot o si era verge. Mentrestant, el sospitós li continuava fent tocaments a l'esquena i a les natges fins que la menor va aconseguir convèncer-lo perquè li obrís la porta per marxar de la casa.

Davant el jutjat d'instrucció, el detingut va oferir una explicació «absurda», segons sosté la investigació, perquè no va saber explicar per què volia contractar una mainadera per a uns fills que no té amb ell i tampoc va poder justificar per què va dur la menor a casa seva per cuidar uns nens que no hi eren o per què li va voler prestar roba per a una mera entrevista laboral. El jutjat sosté que el relat de la menor, per contra, no ha incorregut en cap tipus de contradicció i que va ser capaç d'identificar el sospitós en roda de reconeixement.

El jutjat sosté que l'encadenament de condemnes, totes elles de naturalesa sexual greu, evidencien que hi ha risc de reiteració delictiva i que no és apte per viure en societat perquè pot tornar a atacar si en té l'ocasió. L'home és processat per un abús sexual a menor de 16 anys, delicte que implica dels 2 als 6 anys de presó.