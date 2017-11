L'Ajuntament de Begur aprova un pressupost per al 2018 de 12,6 milions

El ple de l'Ajuntament de Begur ha aprovat inicialment, amb el vot afirmatiu del govern i l'abstenció de l'oposició, el pressupost municipal de l'any vinent, que puja a 12.639.500 euros, dels quals quasi quatre milions es destinen a inversions reals. Entre les principals accions programades destaca la urbanització de Mas Mató, amb tres milions d'euros.

Altres inversions importants són la caldera de calefacció de l'escola Doctor Arruga (150.000 euros), la reforma de la plaça del carrer Sant Pere (85.000), l'ampliació cementiri de Begur (60.000), la implantació de la fibra òptica (50.000), l'arranjament voreres a Sa Riera (35.000) o les millores al cementiri d'Esclanyà (15.000). Amb el pressupost del 2018, l'endeutament municipal es reduirà «fins arribar entre un 16 i un 18 per cent», va dir l'alcalde, Joan Loureiro.

De la inversió al Mas Mató, la major part, 2,7 milions, seran assumits pels veïns amb quotes d'urbanització, i la resta, 300.000, pel municipi. L'alcalde també va destacar el darrer pagament per rescatar la concessió de l'aparcament cobert de l'11 de Setembre, amb 100.000 euros i la partida per la caldera de biomassa per a l'escola, amb un ajut de la Diputació de Girona, a través d'Europa, de 60.000 euros. «Podríem haver posat més inversions, però per complir amb la llei d'endeutament i despesa estatal no sobrepassem certes quantitats», ha afirmat Loureiro.