La taverna Can Moni recorre al Suprem la sentència per la multa de 12.000 euros

La responsable de la taverna Can Moni de Palamós ha presentat al Tribunal Suprem un recurs de Cassació contra la sentència del jutjat contenciós administratiu de Girona que la condemna a pagar una multa de 12.000 euros que l'Ajuntament li va imposar per una infracció molt greu de la llei de contaminació acústica. El secretari de la Fecasarm –que defensa els interessos de la restauradora– Joaquim Boadas de Quintana al·lega que la jutgessa del contenciós administratiu de Girona va incórrer en una incongruència omissiva perquè no va entrar a valorar tres punts que la defensa sosté que són molt importants. En la seva sentència va rebaixar la sanció de 15.000 a 12.000 euros.

Boadas de Quintana ha exposat que la jutgessa de primera instància afirma que aquests tres punts van ser tractats en la fase de conclusions i, per tant, no els entra a valorar. Una decisió de què el lletrat discrepa ja que afirma que els tres punts van aparèixer en la demanda que va presentar la taverna i durant la celebració del judici.

Els tres punts que van ser descartats per la jutgessa, ha comentat Joaquim Boadas de Quintana, són, en primer lloc, si el mesurament acústic que va fer l'Ajuntament per imposar la sanció va ser fet correctament i d'acord amb la normativa ja que no hi consta la medició del soroll de fons.

El segon punt és si el tècnic que va fer el mesurament estava format per fer-la, cosa que nega Boadas de Quintana ja que, si bé és enginyer industrial, no té la titulació ni acreditació del Departament de Medi Ambient. I, el tercer, que el tècnic que va fer la medició va ser alhora l'instructor de l'expedient que va acabar amb la sanció. Així, davant la manca de consideració d'aquests tres punts en la resolució de primera instància, el representant legal de Can Moni demana al Suprem que admeti a tràmit el recurs de cassació.