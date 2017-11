Calonge enceta la Festa de Vi Nou amb un tast a cegues en una ermita

L'ermita romànica del Collet de Sant Antoni es va omplir dijous al vespre per assistir al tret de sortida de la Festa del Vi Nou de Calonge. El primer acte d'aquesta festa va ser un tast a cegues de vins i formatges, en el qual hi van participar 40 persones, que van omplir la petita ermita del Collet. Els participants van poder tastar diferents formatges de proximitat, així com vins de Calonge i també d'altres de la DO Empordà.

La Festa del Vi Nou, conjuntament amb la Festa Major de Sant Martí i el Cap de Setmana del Vi de Pagès, s'allargarà fins al dia 19 de novembre. Durant aquests dies, el món del vi torna a ser el protagonista a Calonge, amb una proposta que incorpora des de tasts de vins i formatges fins a espectacles infantils, passant per música en directe, parades de vi i productes artesanals i exposicions.

El programa tant de la Festa del Vi Nou com de la Festa Major i el cap de setmana del vi de pagès vol posar en valor les qualitats del vi de Calonge, i també oferir activitats lúdiques i divulgatives.

La Festa del Vi Nou tindrà també com a novetat aquest any la presentació del curtmetratge Un mar de vinyes, que serà presentat per Josep Roca, cambrer de vins del Celler de Can Roca. Aquest curtmetratge anirà seguit del tast popular del vi nou dels cellers de Calonge i tindrà lloc al castell. Per altra banda, i dins de les mateixes dates, Calonge celebra la festa major de Sant Martí, que manté el tradicional concurs de cuina que enguany tindrà com a plat el suquet de peix, a més de proposar exposicions com la que organitza el Club Motor Clàssic Calonge al castell i que oferirà un recull de fotografies del municipi de la dècada dels 50.

Pel que fa a les propostes del vi de pagès, els diferents masos i cellers oferiran activitats com tallers de poda de ceps, construcció de murs de pedra seca i tallers d'aprofitament del medi a les Gavarres, així com un tast musicalitzat i amb poesia al jardí colonial del Mas Molla o una excursió a les vinyes per conèixer les feines i com vivien els pagesos l'any 1800.