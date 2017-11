Sant Feliu de Guíxols Festa de la Gent Gran

Sant Feliu de Guíxols va celebrar el 5 de novembre la Segona Edició de la Festa de la Gent Gran. L'acte, que l'humorista Jordi LP va demanar que en el futur canviés de nom i s'anomenés «Festa de la Gran Gent» (i no de la gent gran) va aplegar prop de 840 convidats, als quals s'hi van afegir la seixantena de col·laboradors, voluntaris, músics, treballadors i artistes. Així, unes 900 persones van reunir-se per celebrar la Festa anual del col·lectiu, que a Sant Feliu està format per 4117 persones, les que consten al padró majors de 65 anys.