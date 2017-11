Calonge convoca els barris a jornades participatives

Una trentena de veïns del barri de Torre Colomina de Sant Antoni van assistir a la primera sessió participativa de barri organitzada per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Durant gairebé dues hores els residents d'aquest barri van exposar les seves propostes i van agrupar-les per temàtiques, així com també durant el procés es van posar sobre la taula les fortaleses i debilitats del barri. Aquesta primera jornada participativa de barri va tenir lloc al Palau Firal de Sant Antoni, i va tenir continuïtat ahir, quan estaven convocats també al Palau Firal els residents al barri de Cases Noves.

Les dues sessions de debat sobre les problemàtiques i propostes de millora permetran apropar la participació ciutadana als veïns i s'han dissenyat per poder recollir propostes consensuades que responguin a necessitats del conjunt del barri i que siguin viables tècnica i econòmicament.

Les sessions participatives de barri són un projecte desenvolupat per l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i s'afegeixen als canals de participació ja existents, com les bústies fixes situades a les Oficines d'Atenció Ciutadana.