Fernández critica que no hi ha cap novetat al pressupost del 2018

El portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Palafrugell, Juli Fernández, exposa que la proposta de pressupost per a l'any que ve de l'equip de govern (ERC i CiU) no té «cap iniciativa ni política nova» respecte dels comptes municipals que el seu govern havia fet els anys anteriors –Fernández va ser deposat del càrrec de batlle el maig d'aquest any arran de la moció de censura que van tirar endavant ERC i els quatre regidors del PDeCAT–. «És tot una continuació del que es venia fent», ha manifestat, cosa que el reafirma en la interpretació que la moció de censura «va ser un engany i un frau a la ciutadania». En aquest sentit, i com diu des que va ser rellevat de l'Alcaldia, el pressupost que proposa l'actual govern demostra que «no tenen cap model de poble ni cap objectiu concret».

Fernández ha exposat que si hi ha àrees que incrementen la seva dotació econòmica és perquè el capítol de personal puja un 4,5%. I afegeix que «no hi ha cap actuació nova» a Serveis Socials, Habitatge i Educació. Sobre l'increment d'un 33,82% de l'assignació econòmica a l'àrea de Cultura, el socialista l'explica amb el fet que hi ha un traspàs de partides de l'àrea de Joventut a la de Cultura, com són les destinades als carrossaires, festes populars i les Festes de Privamera.

Per a Fernández, «els barris són els grans oblidats» del pressupost del 2018 perquè les úniques actuacions previstes són del Pla de Barris a la Sauleda.

El portaveu del PSC a l'Ajuntament sosté que l'equip de govern actual «viu de la renda» que va deixar el seu, amb més de 3,3 milions d'euros per a inversions. I recorda que una de les principals inquietuds que ERC va mostrar a l'oposició eren els camins de ronda, als quals ara hi destina 50.000 euros, dels quals 40.000 dependran de la venda de patrimoni, de manera que aquesta inversió estarà condicionada a aquesta venda i que, per tant, ja no és tan prioritària, entén Fernández.