Santa Cristina revisarà el POUM per impulsar el sector industrial

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro impulsa la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per, entre d'altres motius, promoure el desenvolupament de les zones industrials del municipi. En aquests moments, l'Ajuntament té en licitació la redacció del nou planejament, a la qual opten quatre empreses. Les empreses gironines que s'han presentat són Font-Viñolas Arquitecte SLP i Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Díez SLP. Mentre que les barcelonines són Amador Ferrer i Tourism Business Builders SL.

La revisió del planejament, que és un dels objectius del programa de mandat de les tres forces de l'equip de govern –format per ERC, Guanyarem i Independents–, vol donar sortida especialment a les zones industrials o d'activitat econòmica. «Hi ha escassetat de sòl industrial i comercial a Santa Cristina i al seu entorn», ha recordat l'alcalde, el republicà Xavier Sala. Per exemple, Santa Cristina disposa d'un important sector industrial i comercial pendent d'urbanitzar, com és el del Molí d'en Tarrés i les Bernades. De fet, el maig de 2015, l'equip de govern liderat per Josep Llensa (CiU) va portar a votació una modificació del POUM que havia de desencallar aquest tema, almenys el que afecta el del Molí d'en Tarrés, ja que es volia segregar els dos sectors, però no va prosperar perquè no hi va haver la majoria absoluta que s'exigeix per aprovar aquests temes urbanístics.

El regidor d'Urbanisme, Narcís Palahí, ha afegit que la revisió del POUM també és necessària perquè recurrentment l'Ajuntament n'ha de tramitar modificacions.

El concurs de revisió del planejament cristinenc té un pressupost de licitació de 326.700 euros i el termini d'execució és de tres anys. Avui hi haurà la Comissió d'Experts, presidida pel cap del Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, Jordi Domènech, per valorar cada una de les quatre propostes presentades. Els altres integrants de la Comissió, que es reuniran a partir de les 10 del matí, són Josep Maria de Solà-Morales, arquitecte del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, secció Girona; Marta Grassiot, arquitecte responsable de la comarca del Baix Empordà; Josep Pinto, geògraf de la Universitat de Girona; i Joaquim Brugué, expert en participació ciutadana de la Universitat de Girona. La comissió té l'objectiu de procedir a l'anàlisi i valoració dels criteris sotmesos a un judici de valors amb l'obertura del sobre 2. Els criteris de valoració del concurs de serveis són: memòria explicativa (màxim 40 punts), oferta econòmica (màxim 20 punts), metodologia (màxim 15 punts), proposta tècnica de participació ciutadana (màxim 15 punts), millors experiències (5 punts) i proposta assessorament urbanístic i difusió dels treballs (màxim 5 punts).