ERC de Sant Feliu es manté al govern amb els socialistes

La voluntat del PDeCAT de Sant Feliu de Guíxols que el procés sobiranista català acabi amb el govern tripartit –Tots per Sant Feliu, ERC i PSC– de la ciutat no sembla que s'hagi d'acabar complint. El portaveu del grup municipal d'ERC i segon tinent d'alcalde, Jordi Vilà, va manifestar ahir que els representants republicans al consistori ganxó «estem per la independència», però que també tenen un acord de governen l'àmbit local que estan disposats a mantenir, fent front a la pressió del PDeCAT que demana a Esquerra que el trenqui «per dignitat».

La formació convergent va emetre un comunicat dimarts on recordava que «el PSC ha sigut còmplice del PP en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, el qual ha causat la suspensió de l'autonomia i del Govern de la Generalitat, així com l'empresonament de líders d'entitats catalanes, de consellers i del vicepresident del Govern».

El PDeCAT es pregunta si el fet que no hi hagi cap gest com ha passat a Olot, Girona i Blanes, on CiU i ERC han trencat governs amb els socialistes, respon a «amiguisme». El grup municipal del PSC a l'Ajuntament ganxó es va adherir a la carta dels alcaldes socialistes que van rebutjar l'aplicació de l'article 155 –a Olot, el portaveu socialista també s'hi va adherir, però no el president del PSC comarcal, que el va justificar.