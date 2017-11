La instal·lació d'una càmera i semàfors al passeig de Llafranc s'aprova per 87.000 €

La junta de govern local de Palafrugell del passat 26 d'octubre va aprovar el projecte perquè la renovació del passeig Cipsela de Llafranc compti amb un control del pas de vehicles –una càmera de control de matrícules– i tingui un parell de semàfors per regular el trànsit de vehicles que transporten embarcacions de grans dimensions que no els permeten girar a la plaça Promontori. L'import d'execució del projecte és de 87.292,21 euros –inclòs el 21% d'IVA–, si bé el regidor d'Obra Pública Lluís Ros confia que en el procés de licitació es rebaixi aquest preu, com sol passar en aquests processos.

La càmera de control de vehicles –a través de les matrícules– s'instal·larà a l'entrada al passeig Cipsela –a l'alçada de l'hotel Terramar, però pel costat del mar– i ha d'identificar els vehicles que hi entrin. Els autoritzats seran els de veïns i serveis, a més que es permetrà que hi accedeixin també els clients dels hotels perquè facin les operacions de càrrega i descàrrega de l'equipatge. En tot cas, les autoritats estaran atentes perquè ni els clients dels hotels ni els veïns abusin d'aquesta concessió per carregar i descarregar a la via pública, en el sentit que no s'excedeixen amb el temps que inverteixen en l'operació. Ros ha manifestat que, possiblement, la càmera de control de matrícules entrarà en funcionament per Setmana Santa. Quant als vehicles de serveis que s'adrecin al port, ho hauran de fer a través del carrer Xarambeco i la plaça Promontori.

El segon àmbit d'actuació d'aquest projecte és la instal·lació d'un parell de semàfors a l'inici del passeig i a la plaça Promontori per regular el trànsit entre aquest espai quan hi hagi el transport d'una embarcació de grans dimensions, el qual no és practicable en la ruta que s'habitua per anar al port –girar a la plaça Promontori i pujar cap amunt–.



Completar la reforma

D'altra banda, l'empresa que va executar la reforma del passeig començarà en els propers dies una actuació que completar-la. El regidor ha explicat que hi ha pendents d'enllestir alguns acabaments de l'obra que es van deixar per després de l'estiu un cop es va donar per finalitzada en la seva major part. A més, ha precisat, el pas dels mesos de l'estiu ha permès detectar algun altre element que hi mancava, de manera que ara s'iniciarà la rematada final de l'obra.

Així, Lluís Ros ha comentat, per exemple, que a les escales que porten cap al carrer Santa Rosa hi falta una barana per recolzar-s'hi i unes jardineres per evitar que la gent hi corri, o que a la plaça Promontori hi manca un equipament d'estacionament de bicicletes.