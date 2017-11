L´Ajuntament exigeix una nova llicència al xalet del Golfet per actuar en el carrer

L'Ajuntament de Palafrugell exigeix a la promotora del xalet polèmic del Golfet, Casa Calella SL, que les obres d'adequació i millora que ha de fer al carrer Castellets –on es troba la finca– les tramiti a través d'una llicència diferent a la de les obres de construcció de l'habitatge. La voluntat de la promotora de l'obra era que aquestes obres de millora s'incloguessin en el mateix projecte de la casa i, per tant, no hauria de tramitar una altra llicència d'obra major, motiu pel qual va presentar al·legacions, va explicar el regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí.

No obstant això, la junta de govern local del 26 d'octubre va desestimar aquestes al·legacions i, en la mateixa sessió, va concedir la llicència d'obra major de millora del carrer Castellets, per la qual cosa l'Ajuntament liquida a Casa Calella SL l'import de 1.888,11 euros en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Palahí ha explicat que la concessió de la llicència d'obres inicial per a la construcció del xalet del Golfet estava condicionada a actuacions en el talús de la finca que dóna al carrer Castellets i de millora a la via –en el tram que abarca la parcel·la–, com ara a la vorera. La promotora sostenia que aquestes millores al carrer s'entenia que es trobaven dins del projecte de construcció de la casa i, per tant, dins d'aquesta llicència d'obres. Davant de la negació de l'Ajuntament de Palafrugell a aquesta inclusió, la societat va presentar al·legacions que han estat rebutjades i, de fet, la corporació ja ha aprovat la llicència d'obres per aquestes millores i n'ha girat el tribut corresponent.

Precisament, Casa Calella SL ja va fer una intervenció en el carrer: la connexió del desguàs de la finca al general que es troba al carrer. Com que es va fer sense l'autorització municipal, l'Ajuntament li va obrir un expedient sancionador.