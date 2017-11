L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols anirà a la llista de Junts per Catalunya

Demà acaba el termini per presentar les candidatures per a les eleccions del 21 de desembre i el PDeCAT, que concorrerà amb la marca Junts per Catalunya, encara no ha anunciat els noms que conformaran les seves llistes. Amb tot, ja es comencen a conèixer alguns dels noms, entre els quals l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, de Tots per Sant Feliu, que anirà a la llista per Girona.

Ahir, el Consell Nacional del Partit Demòcrata va donar plens poders a Carles Puigdemont perquè acabi d'enllestir les candidatures, després de rebre les propostes que han fet des del partit. La voluntat del president destituït és presentar llistes transversals, amb els consellers a la presó o a Brussel·les i amb nombrosos independents, a canvi de sacrificar càrrecs del partit. Així, la proposta inicial de llistes del PDeCAT es veurà modificada, i ja hi ha novetats.

Per a la circumscripció de Girona, segons ha pogut saber Diari de Girona, un dels noms confirmats a la llista de Junts per Catalunya (JuntsxCat) seria el de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, en una posició encara per determinar. Motas governa a la localitat del Baix Empordà amb ERC i PSC com a socis de govern.

De moment, es desconeix la persona que encapçalarà la llista de JuntsxCat per Girona. En un principi, es perfilava com a número 1 l'alcalde de Besalú, Lluís Guió, membre de la Mesa del Parlament i amb un procés judicial obert al Tribunal Suprem. Tot i que Guinó podria anar a les llistes, segons fonts consultades, podria no fer-ho com a cap de llista, una posició que estaria reservada a una candidata. En els últims dies, també havia sonat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, com a membre de la llista de JuntsxCat. Qui també podria formar part de la llista és l'exconsellera de Salut, Marina Geli. L'exsocialista hi aniria com a independent en una posició també per determinar.

A Barcelona, avui ha transcendit que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, actualment a la presó serà el número 2 de la llista de JuntsxCat que encapçalarà Carles Puigdemont. Precisament, aquest migdia, Sànchez ha comunicat que renuncia a la presidència de l'ANC per poder concórrer als comicis del 21-D.