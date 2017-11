Palamós inicia el procés perquè els veïns escullin el destí de 85.000 euros

L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós realitza per segon any consecutiu la campanya «Palamós, amb veu i vot», amb l'objectiu que els palamosins que ho desitgin aportin la seva opinió sobre el destí d'una part de les inversions del pressupost municipal 2018. Es tracta en aquesta ocasió de poder decidir la inversió de 85.000 euros, prioritzant el seu destí en el finançament de projectes relacionats amb els equipaments, l'urbanisme, la mobilitat o la millora de l'espai públic.

En aquest sentit caldrà que les propostes aportades per els ciutadans facin referència a obres noves o bé a projectes de manteniment de les infraestructures ja existents al municipi. Aquestes inversions també poden suposar adquisicions permanents de l'Ajuntament, com la compra d'un vehicle, de contenidors o papereres, entre altres. En cap cas però es podran presentar propostes relacionades amb la creació d'activitats o serveis, ha informat l'Ajuntament.

Fins al dia 3 de desembre es podran presentar les propostes ciutadanes mitjançant el web participa.palamos.cat, o bé omplint les butlletes de participació que es podran recollir a l'Ajuntament, la Biblioteca municipal o el Punt Jove, els mateixos espais on, una vegada omplerta la butlleta, es podrà dipositar en una urna habilitada per aquesta funció. Per facilitar la recollida de propostes l'Ajuntament organitzarà tres sessions que comptaran amb suport tècnic per informar i assessorar.