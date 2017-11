La Bisbal aprova el projecte d´un milió d´euros per rehabilitar l´ajuntament vell

L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais (ERC), ha aprovat inicialment a través d'un decret el projecte de rehabilitació de l'antic ajuntament, ubicat al carrer Ample, els usos del qual es van determinar mitjançant un procés participatiu. La regidora delegada del Pla de Barris, Gemma Pascual (ERC), ha explicat que la voluntat és que les obres comencin l'any que ve i que estiguin enllestides abans el proper mes de juny. El projecte de rehabilitació ha estat redactat per STEM Arquitectes i té un pressupost d'execució material per contracte d'obra d'1.041.555,98 euros (amb el 21% de l'IVA inclòs). L'aprovació inicial també comporta la declaració de la tramitació d'urgència del procediment per a la seva aprovació. Ara, estarà 15 dies hàbils a informació pública perquè es puguin presentar al·legacions.

Els usos que tindrà l'edifici rehabilitat, després d'anys tancat, són els següents: a la planta baixa, les dependències de l'àrea de Serveis Socials i Centre Obert de menors; a la primera planta, dues aules de formació i una tercera de formació i taller; i a la planta superior, un espai de coworking i les dependències de Ràdio Bisbal.