El TSJC confirma la pena de presó per a l´assaltant d´una caravana a l´Estartit

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de tres anys, sis mesos i un dia de presó per al lladre multireincident que va saquejar una autocaravana a l'Estartit el 15 d'agost del 2016. L'alt tribunal català ha desestimat el recurs interposat per la defensa que al·legava que l'empremta del palmell de la mà del processat, localitzada a l'exterior de la caravana, no era prova suficient per condemnar-lo.

La sentència del TSJC ratifica que l'acusat, Caius Alexandru Cristea, va trencar una finestra del vehicle per accedir a l'interior i, un cop dins, va agafar 100 euros en efectiu, un ordinador portàtil, una tablet i documentació de la propietària de la caravana. El condemnen per un robatori en casa habitada amb agreujant de multireincidència i atenuant de drogoaddicció.

El TSJC ha desestimat el recurs de la defensa i ha confirmat la sentència de l'Audiència de Girona. El cas es remunta al 15 d'agost del 2016 i l'Audiència de Girona el va jutjar el maig d'aquest any. Segons va considerar provat el tribunal, Cristea va accedir a l'interior del vehicle aprofitant que la seva propietària havia marxat.

L'autocaravana es trobava estacionada en un aparcament habilitat situat a la urbanització Els Griells. Per entrar-hi, el lladre multireincident va forçar una de les finestres i en va trencar el vidre.Un cop a dins, el condemnat va arreplegar diners, aparells electrònics i documentació personal de la víctima. En concret, el lladre es va endur un botí de 100 euros en efectiu, un ordinador portàtil i una tablet.



No declara al judici

L'home és un vell conegut de la justícia i el seu historial delictiu ja acumula fins a tres condemnes per robatori. Per això, l'Audiència de Girona li va aplicar una circumstància agreujant de multireincidència.

La prova principal per condemnar-lo va ser una empremta del palmell de la mà de Cristea que van localitzar a l'exterior de l'autocaravana. De fet, la defensa va recórrer la sentència considerant que aquesta prova no era suficient per condemnar-lo perquè l'empremta estava a l'exterior del vehicle però, a dins, no en van localitzar cap. El TSJC ho desestima i recorda que el fet que Cristea s'acollís al seu dret a no declarar al judici dificulta, també, donar una altra explicació lògica a l'aparició de l'empremta. La sentència del TSJC no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al Tribunal Suprem.