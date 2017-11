La Bisbal inicia el trasllat de la biblioteca per obrir la de l'antic escorxador

La biblioteca de la Bisbal d'Empordà, ubicada al costat de l'edifici del Mundial, obre avui per última vegada ja que dilluns que ve es tancarà per iniciar l'esperat trasllat a les instal·lacions de l'antic escorxador, que s'han adequat per acollir el servei. El regidor de Cultura, Carles Puig (CUP), ha explicat que la intenció és obrir la nova biblioteca a principis del mes de desembre.

El trasllat i posada en marxa de la nova ubicació del servei bibliotecari s'ha calculat en un parell de setmanes. Durant aquest temps, només restarà en marxa el punt de lectura de diaris i el servei de retorn de llibres, de manera que aui serà el darrer dia per utilitzar el servei de préstec de llibres fins que el servei reobri a l'antic escorxador.

Puig ha explicat que, a més del trasllat dels llibres, també s'ha d'habilitar el sistema informàtic, que incrementarà el nombre d'ordinadors. I ha afegit que cap al gener s'incorporarà més mobiliari. L'equipament també rebrà subvencios per ampliar el fons bibliotecari. El regidor ha concretat que l'adequació estructural de l'edifici ja està feta.

D'altra banda, el regidor de Cultura ha afegit que el 4 de desembre tindrà lloc el concurs per a la plaça de bibliotecària, pel qual hi ha sis candidates.