L´Ajuntament de Palamós finalitza l´adequació de la plaça de Pere El Gran

L'Ajuntament de Palamós ha informat que les obres de millora de la plaça de Pere El Gran, ubicada al barri de les Cases Noves, han acabat aquesta setmana. El projecte ha c0nsistit en la substitució de les baranes de formigó que hi havia situades a les escales que donen accés a l'espai porxat de la plaça, a la zona dels antics comerços.

L'actuació ha permès la substitució dels elements de formigó per baranes metàl·liques, de manera que el mur és més transparent i millora la visualitat entre la zona de comerços i la plaça, i al mateix temps, evita racons foscos que podien crear una certa inseguretat als veïns durant la nit.

Les obres també han inclòs el tractament amb pintura de tota la barana, que ha estat elaborada en ferro corten, així com de tot el mur de la plaça, en el qual s'ha aplicat color. A banda, s'han instal·lat elements que limiten l'accés de motocicletes que, en ocasions i malgrat la incorrecció que suposa, circulaven per les rampes de vianants que connecten la zona porxada amb la plaça.

Aquesta intervenció va ser consensuada amb els veïns de la plaça amb els quals l'alcalde de Palamós i tècnics de l'Àrea d'Urbanisme es van reunir a finals de l'any passat per presentar-los el projecte. Fruit d'aquestes reunions participatives, els veïns van aportar propostes de millora que s'han sumat al projecte, com la inclusió de la pintura dels murs o bé la ubicació d'elements per a limitar l'accés de les motos.

Les obres van ser molt ben rebudes per part de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord, la qual ja havia sol·licitat a l'Ajuntament poder realitzar aquesta actuació de millora a la plaça, ha informat l'Ajuntament. Les obres de millora de la plaça de Pere El Gran han tingut un cost d'adjudicació de 20.000 euros.

A banda de la plaça de Pere El Gran, l'Ajuntament de Palamós també ha finalitzat les obres de millora a la plaça dels Comtes de Palamós, situada entre els barris de la Platja i de l'Eixample.