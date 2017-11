L´Ajuntament de Platja d´Aro contractarà un préstec d´1,2 milions per a inversions

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro concertarà un préstec d'1.276.000 euros per tirar endavant diverses inversions, entre les quals es troba la licitació de les obres del nou centre cívic de Castell d'Aro. Aquest és un dels elements de la modificació del pressupost que la corporació va aprovar en el ple d'aquesta setmana, i que puja un total de 4.472.650 euros. L'alcalde, Joan Giraut, ha explicat que aquesta modificació era necessària per assignar el finançament a aquesta obra del centre cívic –i a les altres inversions que s'hi inclouen– ja que, si no té partida, no es pot licitar.

El batlle ha detallat que, tot i la contractació d'aquest préstec, l'Ajuntament no superarà el 75% d'endeutament –si se supera, la Generalitat obliga a l'administració local a unes mesures de control sobre la seva gestió financera–.

Giraut ha explicat que aquesta modificació pressupostària per valor d'aquests 4,47 milions d'euros es financia, a més d'amb el préstec citat, amb 1.005.000 euros de crèdits que havia contractat l'Ajuntament en anys anteriors; 1.390.000 euros que provenen del romanent líquid de tresoreria; 501.000 euros de la venda d'una parcel·la municipal; i 300.000 euros de subvencions.

A més de finançar la construcció del nou centre cívic de Castell d'Aro (que té un pressupost sobre projecte de 2.592.000 euros), la modificació pressupostària també permetrà tirar endavant altres inversions com destinar 250.000 euros a infraestructures d'enllumenat públic; 380.000 euros a repàs asfàltic; 125.000 euros dins dels pagaments per adquirir el local del Banc dels Aliments; 101.000 per a l'adequació de sales de formació; i 22.000 euros més per a complementar la xarxa de càmeres de seguretat que hi ha al municipi. Giraut ha afegit que l'Ajuntament executarà enguany un inversió de 8.311.000 euros.