Santa Cristina busca més implicació en els pressupostos participatius

L'àrea municipal de Participació Ciutadana de Santa Cristina d'Aro ha decidit ampliar fins al 26 de novembre el termini per votar les propostes d'inversions del pressupost participatiu que s'han d'incloure en el pressupost d'inversions de l'Ajuntament. Inicialment, el termini es va acabar diumenge passat, però s'ha decidit allargar-lo un parell de setmanes més per mirar d'aconseguir una major implicació de la ciutadania. Els veïns han de triar deu projectes sobre una proposta inicial de 23 que van ser escollits pel Consell de Ciutadania. Poden votar els majors de 16 anys empadronats al municipi, com també els inscrits al Registre de Participació Ciutadana. Els veïns poden votar els projectes a través de la pàgina web www.participa.santacristina.cat o presencialment a l' àrea de Participació Ciutadana, al pavelló d'Esports, a la Zona Jove o a la Biblioteca.