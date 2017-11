L´Ajuntament de la Bisbal deu un any i set mesos de salaris a vuit extreballadores

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha estat condemnat recentment a abonar 44.226,60 euros a set extreballadores de la llar d'infants El Tren Petit en concepte d'indemnització per extinció del seu contracte. Com ja va informar aquest diari el 5 de novembre passat, l'Ajuntament tenia la intenció d'interposar un recurs de súplica contra aquesta resolució judicial, però la defensa de les extreballadores, la banyolina Assessoria Pagès, també ho farà. El lletrat de les treballadores acomiadades, Pere Espar Pagès, ha explicat que recorreran perquè la sentència del jutjat social número 3 de Girona desestima la demanda d'una vuitena extreballadora.

La seva petició era de 4.817,39 euros i el jutge la va desestimar en acceptar l'al·legació de l'Ajuntament que no li corresponia cap indemnització per fi de contracte perquè ocupava la plaça com a interina per vacant i no com a indefinida no fixa, com les altres set. Pere Espar, però, considera que el jutge no té en compte la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que busca equiparar la indemnització a percebre per extinció del contracte dels treballadors temporals i indefinits.

A l'espera del que passa amb aquests recursos, aquesta sentència reconeix a set de les vuit extreballadores el dret a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat i que puja, actualment, a un import total de 76.922,65 euros (més els corresponents interessos).



Readmissió, no indemnització

Però aquest no és l'únic front obert en aquest cas. L'altre, ha explicat el lletrat Pere Espar, és el cobrament dels salaris des que van ser acomiadades el 31 d'agost de 2014 fins que l'1 d'abril de 2016. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va revocar una sentència de primera instància que havia determinat que els vuit acomiadaments eren improcedents.

Aquesta resolució judicial de primera instància donava l'opció a l'Ajuntament de pagar-los una indemnització o de readmetre-les. Com diu una interlocutòria del 5 d'agost de 2016 del jutjat social, l'Ajuntament no va pronunciar-se ni en un sentit ni en l'altre en els cinc dies de termini que tenia, de manera que «s'entenia que optava per la readmissió amb l'abonament de salaris», recull el document judicial.

Davant d'aquesta situació, el jutjat considera que l'Ajuntament ha d'abonar a les extreballadores els salaris «des del cessament de les relacions laborals fins a l'1 d'abril de 2016», és a dir, un període d'un any i set mesos.

Xavier Pagès Heras, l'altre advocat de l'Assessoria Pagès que ha portat el cas amb Pere Espar, ha concretat que la quantificació i cobrament d'aquests salaris està en via d'execució judicial –el 8 de setembre passat, el TSJC va rebutjar el recurs de súplica que l'Ajuntament havia presentat per aquest tema–. En tot cas, els seus càlculs situen aquesta xifra en un import global d'uns 75.000 euros, als quals l'Ajuntament hi haurà d'afegir el cost de la Seguretat Social i les quantitats que les vuit extreballadores hagin cobrat de l'atur quan haurien d'haver estat treballant a l'administració bisbalenca com a readmeses, i que la corporació haurà de tornar.



Unes oposicions no superades

L'inici de la batalla judicial arrenca amb l'acomiadament d'aquestes vuit treballadores de la llar d'infants l'agost de 2014 per no superar les oposicions. Malgrat que algunes de les educadores portaven més de 10 anys a El Tren Petit, l'Ajuntament les va acomiadar sense cap cost. Així, van acabar al jutjat on, en primera instància, se'ls va reconèixer que l'acomiadament havia estat improcedent, però en segona, el TSJC va revocar la sentència. Aleshores, els advocats de les treballadores van acudir al Suprem, el qual no es va haver de pronunciar ja que l'Ajuntament va decidir pagar a les extreballadores el que demanaven: vuit dies per any treballat (un total de 32.696,05 euros).

No obstant això, la defensa de les educadores acomiadades va iniciar un nou procediment judicial per reclamar que la indemnització havia de ser de 20 dies per any treballat, i no vuit. Pere Espar explica que ho van fer arran de la doctrina més recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i perquè el dret a reclamació encara no havia prescrit. Un cas en què el Jutjat social número 3 de Girona els ha donat la raó, però que segueix obert amb els recursos.



Doble badada

Aquí, el mateix Ajuntament reconeix una badada: quan el consistori va decidir abonar els vuit dies per any treballat a les extreballadores, els hauria d'haver reclamat que signessin un document on «es donaven per satisfetes» amb aquest import i renunciaven a qualsevol reclamació futura. Una segona badada per a les arques municipals; la primera fou arran de la sentència inicial que declarava els acomiadaments improcedents: l'Ajuntament no va manifestar què faria i la Justícia ha dictaminat, de moment, que les extreballadores havien estat readmeses, motiu pel qual ha de pagar-los els salaris tot i no haver treballat.