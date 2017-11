La Bisbal obrirà la biblioteca a l'antic escorxador l'1 de desembre vinent

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va informar ahir que la biblioteca local obrirà les portes en la seva nova ubicació, l'antic escorxador, el proper 1 de desembre un cop hagi acabat el trasllat que va arrencar ahir del material de les dependències que ocupava fins ara al costat d'El Mundial. El nou espai s'estrenarà amb una tarda i vespre d'activitats que inclouran una actuació de Mazoni i la presentació del llibre Roba estesa de David Vila.

L'immoble de l'antic escorxador forma part del complex que havia d'acollir la Biblioteca Central Comarcal amb l'edifici que s'hi va construir al costat i que ha quedat inacabat arran d'una sentència d'enderroc parcial que hi pesa. Aquesta situació va provocar que tot el projecte quedés aturat.

L'antic escorxador havia d'esdevenir una àmplia sala polivalent i d'exposicions per 628.819,65 euros, dels quals més de la meitat ja s'havien gastat quan es va aturar. El desenvolupament del complex cultural era finançat per l'Ajuntament i la Generalitat, però l'administració catalana va deixar d'aportar la seva part de manera que la local va decidir aturar els treballs per no posar en problemes la hisenda bisbalenca. Era finals de 2012, i les obres ja no van reprendre's arran de la primera sentència que declara la situació irregular del nou edifici de la Biblioteca. El març de 2015, el jutjat que porta el cas va atendre la petició de l'Ajuntament d'acabar les obres de l'antic escorxador ja que aquest immoble no presenta cap irregularitat, i va autoritzar-la. Així, s'hi podia traslladar la biblioteca local.

L'Ajuntament ha informat que recentment, el 20 de setembre, van acabar les obres d'adequació de l'entorn de l'edifici, una actuació prevista com una millora en el contracte de construcció de la Biblioteca Central Comarcal, que haurà inclòs l'enderroc de les edificacions de l'antic parc de bombers, a més de desbrossar, anivellar i aplicar una base de sauló. Quant a la instal·lació de l'antic escorxador, tot ja està disposat perquè aculli el material de la biblioteca, la qual doblarà l'espai de què disposava actualment.

Amb les darreres actuacions s'ha reforçat la tanca perimetral, i s'instal·larà una bústia de recollida de llibres. També es preveu incorporar un espai amb gespa al pati de l'entrada. Informàticament, hi haurà més ordinadors disponibles per als usuaris, com ja ha informat aquest diari. Un dels propòsits del consistori és apostar per fomentar i reforçar la secció infantil i juvenil de la biblioteca.



Dues setmanes de trasllat

Respecte al trasllat del material d'un equipament a l'altre, la biblioteca romandrà tancada durant dues setmanes, des d'ahir (només es manté actiu un punt de lectura de diaris i el servei de retorn de llibres), com va exposar Diari de Girona aquest dissabte. L'espai que ocupava fins ara el servei passarà a acollir l'Àrea de Cultura, que actualment es troben a la part superior.

A més de l'ampliació de l'espai bibliotecari, la posada en marxa de la nova ubicació permetrà incrementar-ne el personal: paral·lelament a les obres i al trasllat, l'Ajuntament va iniciar un procés selectiu per contractar un bibliotecari, la qual cosa farà que el personal adscrit a aquesta àrea passi de dues a tres persones, cosa que permetrà que el servei estigui obert tot l'any, ha concretat el regidor de Cultura Carles Puig, ja que fins ara tancava durant el mes d'agost.