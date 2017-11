A presó un lladre reincident per robatoris a Palafrugell i a la Bisbal

El jutge ha enviat a presó un lladre reincident a qui els Mossos d'Esquadra han arribat a detenir tres vegades amb tan sols tres dies de diferència. L'home té 44 anys i és veí de Palafrugell (Baix Empordà). La policia el va sorprendre de nit quan intentava rebentar la guixeta d'un aparcament públic del municipi, poca estona després que forcés un cotxe. Els Mossos el van arrestar i el van dur als jutjats de la Bisbal. Allà, després de declarar, va quedar en llibertat provisional. Pocs minuts després, però, el delinqüent ja tornava a actuar. Va provar d'entrar en una perruqueria i això li va fer guanyar un segon arrest. La tercera detenció va arribar dos dies després, quan els Mossos el van identificar com l'autor d'un robatori en un habitatge de Palafrugell que havia tingut lloc feia una setmana. I aquesta vegada, el jutge el va enviar de dret a la presó.

La primera de les detencions va tenir lloc el 13 de novembre a la nit. A quarts d'onze, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un home estava forçant un cotxe aparcat en un carrer de Palafrugell. Quan la patrulla va arribar a lloc, el lladre ja havia marxat, però no estava gaire lluny. La policia el va poder atrapar poc després, quan intentava forçar la guixeta d'un aparcament públic.

Per intentar no deixar empremtes, el lladre s'havia posat guants. A més, al damunt també duia diverses eines per cometre els delictes. Els Mossos el van detenir per aquests dos robatoris i l'endemà mateix va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

Després de declarar, el lladre va queda en llibertat provisional. Eren quarts de quatre de la tarda del dia 14. Al cap de pocs minuts de sortir dels jutjats, però ja tornava a actuar. Aquest cop, va intentar entrar a robar en una perruqueria de la Bisbal, però els propietaris el van sorprendre quan provava de forçar la porta amb una vareta de metall.

L'home va fugir i, amb les presses, no va ni endur-se la vareta. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, la policia va comprovar que l'individu era el mateix lladre que havia comès els dos robatoris a Palafrugell. Per això, aquella mateixa tarda, es va guanyar un segon arrest.



Robatori en un habitatge

La tercera de les detencions va arribar dos dies després. Aquest cop, els Mossos van tornar a arrestar el lladre per haver comès un robatori en un habitatge de Palafrugell.

Els fets van tenir lloc el 8 de novembre. De dins la casa, el delinqüent es va endur diverses joies, diners en efectiu, un telèfon mòbil i les claus d'un cotxe. La policia va obrir una investigació i, al cap d'una setmana, va identificar el lladre reincident com l'autor d'aquest robatori. Per aquest delicte, el van tornar a detenir el 16 de novembre.

El detingut, que a més té diversos antecedents, va tornar a passar l'endemà a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. I aquesta vegada, el jutge el va enviar de dret a la presó.