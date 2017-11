Rosell va comprar la masia de Corçà amb una societat investigada ara per blanqueig

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, en presó provisional des del passat mes de maig, es va servir de la seva societat Bonus Sports Marketing SL, investigada per presumpte blanqueig de capitals per l'Audiència Nacional, per adquirir una masia de 800 metres quadrats i tres hectàrees de terreny a Cassà de Pelràs, al municipi de Corçà. Precisament, la compra d'aquesta propietat està sent investigada per un jutjat de la Bisbal des de fa sis anys per una presumpta estafa de tres milions i mig d'euros de l'advocat i soci de Rosell, Manuel Guillén. Tot i que la titularitat de l'immoble va quedar finalment en mans del llavors màxim mandatari blaugrana.

Rosell es troba actualment en presó provisional, ordenada el passat mes de maig per la titular del Jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, la jutge Carmen Lamela, pel presumpte blanqueig de 15 milions d'euros desviats suposadament a paradisos fiscals procedents de comissions de partits amistosos de Brasil. Les operacions s'haurien realitzat a través de l'entitat Bonus Sports Marketing SL, de la mateixa manera que en la compra de la masia de Cassà de Pelràs. No obstant això, la causa de la masia s'ha mantingut en els jutjats de la Bisbal i el cas no s'ha resolt encara, malgrat que porta més de set anys en aquesta seu judicial i haver passat per les mans de diversos jutges.

Almenys dues operacions de Sandro Rosell amb Caixa Catalunya per adquirir la masia de Cassà de Pelràs s'haurien realitzat a través de Bonus Sports Marketing S.L. en petits pagaments. Així, el 29 de març de 2009 aquesta societat va efectuar una transferència de 100.000 euros. Uns dies després, el 8 de maig d'aquell any, la societat investigada per blanqueig va realitzar una altra transferència a l'entitat bancària de 300.000 euros. L'adquisició d'aquest immoble de luxe s'hauria realitzat a través d'un finançament de 730.000 euros d'un préstec de Caixa Catalunya a favor de Rosell. Així, es va arribar a la suma d'1.130.000 euros, xifra molt allunyada del valor de taxació de la finca.



Administrada per l'esposa

L'operació de compra de la masia ha esquitxat Caixa Catalunya (després Catalunya Banc), entitat absorbida actualment pel BBVA, a través de la qual es va efectuar l'operació de compra de la propietat per una quarta part del seu valor de taxació. L'entitat Tompli SL, antiga propietària de la masia, es va querellar també contra aquest banc per la suposada cooperació en aquest delicte. D'acord amb les últimes indagacions, en procedir els diners de Bonus Sports Marketing, investigada per blanqueig de capitals i l'administradora de la qual era la dona de Sandro Rosell, l'entitat no hauria complert amb l'obligació d'investigar la procedència d'aquests diners.

La societat que va adquirir al principi la masia de Corçà va interposar una demanda civil contra l'entitat financera davant el Jutjat de Primera Instància número 3 de Barcelona, en entendre que Caixa Catalunya s'hauria enriquit de manera il·lícita en aquesta operació. Aquest òrgan judicial va desestimar l'acció civil. No obstant, la magistrada Emilia Puga va destacar en la resolució, dictada el 18 de març de 2016, que «efectivament alguna maquinació va poder existir per a l'adjudicació del bé a tercers», alhora que assenyalava la via penal com la més adequada per emprendre accions legals en aquest cas.

Quan l'advocat de l'entitat financera va ser requerit perquè aportés en el citat Jutjat de Primera Instància la transferència efectuada presumptament per Sandro Rosell i Bonus Sports Marketing SL l'11 de maig de 2009 per valor d'1.130.000 euros (730.000 pel préstec de Caixa Catalunya i 400.000 de Bonus Sports Marketing SL), el lletrat va assegurar, en un escrit datat el 8 d'abril de 2014, que no podia adjuntar l'original «ja que ha estat destruït, al tractar-se d'un document derivat d'una transacció ordinària que va tenir lloc l'any 2009».

Els fets es remunten al 17 de juny de 1998. En aquell temps la societat Tompli SL va adquirir la masia al municipi de Corçà. La finca consta d'un edifici principal de 809 metres quadrats i dues edificacions adjuntes –antics coberts– de 200 metres quadrats, als quals s'ha de sumar un pavelló, de construcció posterior, de 285 metres quadrats. La finca tenia unes tres hectàrees.

L'any 2002, la casa estava taxada en 3.766.248 euros, més un valor complementari del 4% fins arriba a una xifra de 4.200.000 euros el 2009. Llavors, la societat va sol·licitar a Caixa Catalunya finançament per a una inversió i va posar com a aval la masia. El 24 d'octubre d'aquell mateix any l'entitat bancària va concedir-li un préstec de 785.000 euros.

Al mes d'abril de 2004(, Tompli SL va buscar un refinançament del deute. Llavors, a través de la mercantil Mediterranean Capital Management de Manuel Guillén, advocat i soci de Rosell, es va assolir un acord per a aquest suposat refinançament. El resultat va ser ben diferent. El que es perfilava en principi com un refinançament, el 10 d'abril de 2008, es va tornar en una execució hipotecària de la finca. Al poc temps de materialitzar-se, la masia i tota la finca va passar a mans del llavors president del FC Barcelona Sandro Rosell, gràcies a la mediació del seu soci Manuel Guillén.



Causa paralitzada a la Bisbal

D'acord amb la demanda interposada per la societat compradora inicial de la masia, Caixa Catalunya va actuar de manera «contràriament al que és habitual». Així, va executar la primera hipoteca, va adjudicar la finca valorada en quatre milions d'euros, va cedir la rematada a un particular per només la primera hipoteca de 785.000 euros i el segon préstec hipotecari va quedar sense garantia.

Fins ara els jutjats de la Bisbal han citat a declarar a Manuel Guillén en qualitat de investigat per una presumpta estafa en l'adquisició de la masia de Corça i a Rosell perquè prestés declaració com a testimoni. En el transcurs de l'«Operació Rimet» realitzada el passat mes de maig, la propietat va ser registrada per agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional en l'actuació contra el blanqueig de capitals en la qual va ser arrestat l'exmandatari blaugrana. No obstant això, la causa pel suposat frau en la compra d'aquest immoble es troba paralitzada a la seu judicial de la Bisbal.